Probleme pentru o familie care locuiește în orașul Leicester din Anglia. Sau mai bine zis, locuia. Pentru că necazurile au legătură chiar cu casa în care își duceau existența. Și care se afla într-o zonă bună a localității, acolo unde prețul mediu al unei locuințe este de aproximativ 600.000 de lire sterline.

Casa unei familii a fost făcută zob de constructorul care nu încasase o rată restantă

Un constructor a decis să facă praf locuința familiei respective, după ce s-a enervat în urma unei discuții foarte încordate. Și care viza plata unei restanțe, pe care proprietarii nu aveau de gând să o achite, chiar dacă ea era inclusă în contract. Lovitura a venit în timp ce familia respectivă se relaxa în concediu. Așa că, la întoarcere, șocul a fost total atunci când au văzut că din casa lor nu mai rămăsese decât o ruină. În care nu mai era de trăit.

Casa era evaluată la 550.000 de lire sterline, conform siteului leicestermercury.co.uk. Capul familiei care a rămas pe drumuri, pentru că nu a vrut să achite datoria, a afirmat pentru sursa citată că a avut o dispută mai veche cu dezvoltatorul aprig la mânie.

Urmează ca litigiul să fie decis prin tribunale. Datoria era de 4.000 de lire sterline

„Am cumpărat casa anul trecut. Constructorul a început lucrările în februarie, pentru că ne-am dorit o extindere a spațiului. Am vrut un etaj în plus, un acoperiș nou și instalații noi, din materiale ecologice. Din păcate, am ales cel mai rău constructor”, a spus bărbatul în vârstă de 40 de ani, pentru sursa citată.

La mijloc era vorba despre o sumă de 4.000 de lire sterline. „Plecasem în vacanță eram la 250 de kilometri de casă casă când s-a întâmplat tot acest eveniment neplăcut. Am anunțat poliția”, a mai spus proprietarul, care, acum, va duce un război în instanțe cu constructorul.