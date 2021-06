Evy Poumpouras, al cărei nume îi și trădează originea, este fiica unor imigranți greci – mama ei era din Kilkis, Macedonia, iar tatăl ei din Mesta, Chios – iar povestea ei de viață este spectaculoasă.

A ieșit ”din cutie”

Evy a povestit că a crescut în comunitatea greacă și că ”așteptările” familiei în ce o privește erau legate în principal de viața de familie, despre cum să devină o bună soție și mamă. ”Unde am crescut, este de așteptat să te încadrezi într-un anumit rol de tânără.” a recunoscut grecoaica. Doar că ea avea o altă fire. ”Cu cât mi s-a spus mai mult să rămân în cutie – comunitatea cu regulile și tradițiile ei- cu atât am sfidat-o. Pentru mine a fost vorba de impuls și pasiune” a mai spus fostul agent.

Și-a asumat alegerea. ”Este o muncă grea, urmată de o muncă grea și apoi mai multă muncă grea. Nu am avut niciodată sentimentul dreptului că trebuie să mi se cuvine ceva și nici nu am așteptat să-mi dea cineva nimic. Am învătat și-am muncit”, a povestit Poumpouras pentru neomagazine.com.

De la investigator penal, la Serviciile secrete

Americanca de origine greacă a avansat pas cu pas în carieră. După mai multe performanțe în calitate de investigator penal, a devenit ofițer interogator pentru unitatea de poligraf de elită a Serviciului Secret. La tragicele atacuri teroriste din 11 septembrie, Evy și echipa ei au fost în prima linie. Practic, primii care au intervenit, iar curajul și devotamentul său incredibil au fost remarcate și decorate.

Protejând fizic și psihic familia Obama

Una dintre cele mai complicate misiuni pentru agentul Poumpuras a fost protejarea familiei Obama. Despre respectiva perioadă, americanca de origine greacă a publicat și o carte de memorii, ”Devenind vestă antiglonț” (în original ”Becoming bulletproof”) în care a explicat ce anume a făcut munca sa atât de dificilă.

”Șocante abuzuri rasiale”

Poumpouras a detaliat, de asemenea, cât de greu i-a fost să stea și să-i privească cum familia Obama este tratată cu ură, fără a putea face nimic în legătură cu asta, făcând referire la faptul că Barrak și Michelle s-au confruntat cu ”numeroasele tipuri de dispreț cu care nici unul dintre predecesorii lor nu s-au confruntat vreodată” și ”șocante abuzuri rasiste.”

„O însoțeam pe prima doamnă la o școală pentru a susține un discurs; am trecut pe un pod mergând încet și acolo, când a văzut cine e în mașină, o persoană a făcut semn șocant rasist îndreptat spre ea. M-am simțit revoltată – la urma urmei, era parte din treaba noastră să protejăm familia, atât mental, cât și fizic. Dar dacă prima doamnă a văzut semnul, nu a lăsat să se vadă. Am ajuns la școală și ea a ieșit cu capul sus, gata să-i inspire pe toți elevii care o așteaptau cu nerăbdare ”, a scris Poumpouras despre fosta primă doamnă.