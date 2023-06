O chelneriță i-a criticat pe clienți, pentru „cel mai prost bacșiș din toate timpurile”. Ce a urmat

Problema ei cu bacșișul a împărțit oamenii pe mai multe categorii. Pe Reddit, ea a întrebat: „Care a fost cel mai prost bacșiș pe care l-ați lăsat vreodată? Pentru mine, a fost o notă de 572 de dolari (449 de lire sterline) cu un bacșiș de 7%”.

Dorind să afle cu ce a greșit pentru a merita doar șapte la sută, ea s-a apropiat de masă pentru a întreba cum li s-a părut serviciul ei, dar a fost și mai șocată de răspunsul lor.

„M-am întors, cu zâmbetul pe buze, să îi întreb cum a fost totul, iar toți au spus: „Uimitor!”. Totul a fost grozav!”, a adăugat ea.

„Am menționat că eram curioasă pentru că a fost un bacșiș doar de 7%, iar ei s-au cam uitat unii la alții și au chicotit. Am plecat dând din cap.”

În timp ce majoritatea utilizatorilor au fost de acord că ar fi trebuit să lase bacșișul recomandat de 20 la sută, alții au catalogat-o drept „neprofesionistă” pentru că i-a confruntat în această privință.

Un utilizator a spus: „Nu este prea profesionist să întrebi de ce ți s-a dat un bacșiș de 7 la sută. Unii clienți sunt doar niște nesimțiți, din păcate. Nu-mi pot imagina cum trebuie să fie viața lor acasă pentru a fi plini de ură față de cineva care îi servește”.

În replică, ea a spus: „Înțeleg perfect că a fost un lucru neprofesional, cu siguranță nu ar fi trebuit să fac asta”.

„Cred că eram doar epuizată și prea enervată în acea seară ca să-mi pese cu adevărat. Cei mai mulți dintre noi trec prin nopți ca aceasta”.

„De asemenea, m-am gândit că poate am făcut ceva greșit și, în principiu, am vrut să mă asigur că serviciul nostru a fost în regulă, să văd dacă am fi putut face ceva pentru a-l face mai bun.”

Un alt utilizator a adăugat: „Odată, o masă a scris „Good Karma :)” ca bacșiș pe o notă de 95 de dolari. Nu așa funcționează exact karma. De asemenea, faptul că nu dai bacșiș serverului tău pare a fi opusul karmei bune”.

„Altădată, am avut o masă care mi-a lăsat în spate unul dintre acele broșuri religioase cu un plic sigilabil pentru bacșișuri. Când am rupt sigiliul, nu am găsit absolut nimic înăuntru. O dublă lovitură.”

Încă un utilizator a adăugat: „După o experiență culinară completă, femeia care plătea m-a privit fix în ochi și mi-a spus: „Sunt pe deplin conștientă că nu las bacșiș; copiii așezați lângă noi au fost prea zgomotoși”. Tăcere stupefiată din partea mea. Fără cuvinte.”

Bacșișul este foarte ”comun”

Spre deosebire de Anglia, unde bacșișul este mai degrabă o decizie personală decât o așteptare, chelnerii americani se așteaptă de obicei la un plus de 15-20% pe lângă nota de plată totală pentru a compensa serviciul lor.

Oferind îndrumări pentru turiști cu privire la modul în care variază bacșișul în lume, o declarație a Oficiului Poștal din Marea Britanie spune: „În cea mai mare parte a Europei, bacșișul este foarte comun”.

„În multe cazuri, acesta este doar încorporat într-o parte a notei de plată – foarte asemănător cu cel din Marea Britanie.”

„Mărimea bacșișului variază de la o țară la alta, dar, dacă vă blocați sau dacă nu aveți bani – adăugați doar 10 procente sau rotunjiți nota de plată la 5 sau 10 euro.”

„Ca în toate țările, este politicos să lăsați bacșiș portarilor, șoferilor de taxi și persoanelor care vă curăță camera de hotel – bacșișul așteptat este mult mai mic decât cel standard din baruri și restaurante.”

„Dacă serviciile au fost slabe, nu ezitați să nu lăsați bacșișul. La fel ca în Marea Britanie, acesta este menit să fie o recompensă pentru un serviciu bun.”

Dar pentru cei care vizitează America, sfatul Oficiului Poștal britanic este de a da „bacșiș în aproape orice situație de tranzacție”. Sursa: mirror.co.uk