Îndrăgita artistă Oana Radu i-a spus „Da” iubitului ei, Cătălin Dobrescu. La scurt timp, a postat o fotografie în care apare cu inelul pe deget.

„Nu mi l-am cumpărat singură. Şi da! Am fost cerută în căsătorie. Nu îmi vine să cred cât sunt de fericită. Am zis DA! (…) Sunt foarte fericită alături de el şi ăsta este şi motivul pentru care am fost atât de volubilă. Am simţit nevoie să ştie multă lume cât de fericită sunt. Aş fi fost fericită şi dacă mă cerea cu un inel de la pufuleţii cu surprize.” a spus Oana Radu.

Tragedie pentru Oana Radu! Iubitul ei a murit, la o lună după ce a fost incendiat

Oana Radu a trecut anul trecut printr-o grea încercare. Alin, iubitul artistei, a murit pe un pat din Spitalul Floreasca, după ce a fost incendiat într-o scară de bloc.

Anunțul morții băiatului a fost făcut de către iubita sa, cântăreața de muzică ușoară, Oana Radu.

