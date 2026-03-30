O celebră actriță își acuză fostul soț că i-ar fi furat identitatea online: Mă trezesc cu atacuri de panică. Cazul include și acuzații de violență

Actrița Collien Fernandes îl acuză pe fostul soț, Christian Ulmen, că i-ar fi folosit identitatea online pentru profiluri false și conținut pentru adulți. Cazul, aflat în investigație în Spania și Germania, include inclusiv acuzații de violență și a generat reacții publice ample.

Actrița și prezentatoarea TV Collien Fernandes îl acuză pe fostul său soț, actorul și prezentatorul Christian Ulmen, că ar fi creat timp de mai mulți ani profiluri false pe internet folosind identitatea ei. Prin aceste conturi ar fi fost distribuite imagini și materiale video cu conținut pentru adulți în care chipul ei ar fi fost inserat artificial.

Informațiile au fost publicate de săptămânalul german Der Spiegel, care a discutat cu protagonista și a analizat documente legate de caz. Fernandes susține că a încercat ani la rând să afle cine se află în spatele acestor conturi.

Potrivit declarațiilor actriței, identitatea ei ar fi fost folosită pentru a contacta online aproximativ 30 de bărbați. Aceștia ar fi crezut că interacționează direct cu ea. În unele situații, conversațiile ar fi ajuns la nivel intim, inclusiv apeluri telefonice cu conținut sexual.

Fernandes afirmă că în unele cazuri ar fi fost utilizate înregistrări audio generate artificial pentru a-i imita vocea. Unul dintre bărbații contactați a declarat că a observat diferențe în voce, spunând că aceasta „sună mai ascuțită decât în aparițiile televizate”.

În anul 2024, Fernandes a depus o plângere împotriva unor persoane necunoscute la poliția germană, după ce a descoperit existența mai multor materiale false distribuite online.

Ulterior, la finalul anului 2025, ea a depus o nouă plângere în Spania. Printre acuzațiile formulate se numără uzurpare de stare civilă, insultă publică, divulgare de informații confidențiale, vătămări repetate în context familial și amenințare gravă.

În documentele depuse, ea susține că ar fi fost victima unui „furt de identitate prin intermediul rețelelor sociale” timp de aproximativ zece ani.

Sursa citată a relatat că ar fi consultat un e-mail trimis de Christian Ulmen unui avocat din Berlin, în decembrie 2024, la scurt timp după presupusa sa mărturisire către Fernandes.

În acel mesaj, actorul ar fi solicitat consultanță juridică pentru „fapte foarte sensibile” și ar fi menționat că ar fi dezvoltat în ultimii ani „un fetiș sexual”. Totodată, el ar fi recunoscut crearea de profiluri false în numele soției sale și utilizarea lor pentru conversații online, inclusiv „până la a ajunge la discuții cu conținut sexual”.

De asemenea, ar fi afirmat că a distribuit videoclipuri deja disponibile pe platforme publice pentru adulți.

Avocații lui Christian Ulmen au respins acuzațiile, susținând că acesta nu a creat și nu a distribuit materiale „ale doamnei Fernandes sau ale oricărei alte persoane”.

Până în prezent, Ulmen nu a făcut declarații publice directe referitoare la acuzațiile formulate împotriva sa.

Tribunalul din Palma de Mallorca a confirmat deschiderea unei anchete preliminare. Nu este încă stabilit dacă dosarul va fi gestionat de autoritățile spaniole sau de cele germane.

Cazul a atras atenția publică și în Germania, unde cei doi au fost considerați ani la rând un cuplu cunoscut din televiziune. În ultimele săptămâni au avut loc manifestații în mai multe orașe, iar subiectul a fost discutat și în parlament.

Fernandes afirmă că a fost supusă, de-a lungul relației, unor episoade de violență fizică și amenințări. În 2023, Ulmen a fost reținut în Palma de Mallorca sub suspiciunea de violență domestică, însă nu a existat o plângere formală din partea actriței la acel moment.

În declarațiile acordate, Fernandes a comparat experiența sa cu cea a lui Gisèle Pelicot, referindu-se la trauma și expunerea publică a victimelor violenței sexuale.

Ea a spus: „Nu este un lucru minor. Am fost pusă la dispoziția sexuală pe internet pentru oricine dorea. Uneori încă mă trezesc cu atacuri de panică.”

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au anunțat încă o concluzie oficială.

Până în acest moment, acuzațiile formulate de Collien Fernandes și poziția de nevinovăție susținută de apărare rămân în evaluarea justiției.