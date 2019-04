O casă veche din Tulcea

O serie de evocări ale lui Dan Ciachir despre un scriitor pe nedrept uitat, Valentin Șerbu, și lumea din jurul acestuia.





Pe Valentin Şerbu l-am cunoscut la începutul anilor ’70. Stăteam singur, într-o seară de la sfârşitul lui august, la o masă din restaurantul Casei Scriitorilor, însă nu în grădina plină de lume, ci înăuntru, în salonul slab luminat mirosind a loc închis. Am auzit un râs straşnic şi apoi au intrat, venind din interiorul clădirii, un prozator cunoscut de mine şi un domn bine legat, cu favoriţi roşcaţi, ducând un teanc de cărţi la subsuoară. Prozatorul m-a salutat, m-am ridicat să ne strângem mâinile şi m-a prezentat însoţitorului său: Valentin Şerbu, care tocmai debutase la Cartea Românească cu un volum de nuvele, Provinciale. Cei doi nu au mai ieşit în grădină şi s-au aşezat la masa mea. Ne-am despărţit după cinci-şase ore, la 3 dimineaţa. Înainte de asta, Valentin Şerbu mi-a oferit o carte cu dedicaţie, iar pe ultima pagină şi-a scris adresa: strada Mircea Vodă, 25, Tulcea, invitându-mă să-l vizitez dacă voi ajunge în oraşul său.

A doua zi am citit cu plăcere nuvelele, izbucnind în hohote de râs stârnite de personajele sale pitoreşti şi picareşti şi de numeroşii „oameni de prisos”. Se insinua şcoala lui Cehov, nu numai aceea a lui Caragiale, dar şi Flaubert. Sub aparenţa histrionului din restaurant descopeream un scriitor profesionist – debutase la 37 de ani – care lucra cu material trainic. De altfel, în toamna aceea, o suită de cronici şi recenzii au comentat elogios volumul.

În vara anului următor am fost duşi de facultate la „muncă patriotică” lângă Tulcea. Nu mai ţin minte ce anume culegeam; caise sau piersici. Locuiam, împreună cu profesorii care ne însoţeau, în dormitoarele unui liceu agricol de pe Şoseaua Isaccei. Într-una din după-amieze m-am urcat într-un autobuz care m-a lăsat în centrul Tulcei, unde am mâncat omeneşte, mi-am cumpărat ţigări şi am întrebat de strada Mircea Vodă. Se afla în apropiere, dincolo de Biserica Sf. Nicolae şi de Muzeul Deltei. Am găsit-o fără greutate: o stradă dobrogeană pavată cu pietre de râu, cu casele urcând la deal. Poarta de la numărul 25 era de lemn şi după ce îi treceai pragul coborai pe o alee asfaltată printre două corpuri de clădire diferite între ele, pe care aleea, devenită potecă de pământ bătătorit, le depăşea pentru a pătrunde într-un fel de grădină din care se zăreau acoperişurile oraşului.

Am bătut în geamul casei din stânga care avea un antreu. Peste un minut a ieşit Valentin Şerbu, surprins că mă vede, poftindu-mă înăuntru. Din antreu am trecut într-o odaie largă, răcoroasă, dominată de o bibliotecă acoperind un întreg perete. Pe biroul de la care se ridicase era o maşină de scris Consul cu hârtie în ea. Mi-a explicat că luase obiceiul ca în fiecare zi, indiferent de dispoziţia în care se află, să lucreze două ceasuri, între 5 şi 7. A scos însă fila dactilografiată pe jumătate şi a pus husa peste maşină. În camera lui de lucru, care servea şi de sufragerie, mai erau o canapea, nişte fotolii şi o masă largă şi trainică. După ce m-a prezentat soţiei, ne-am aşezat să bem un pahar din vinul său – avea o sfoară de vie la Babadag – în aşteptarea mesei. Auzind de ce mă aflam la Tulcea, mi-a zis:

– Sper că nu te întorci în seara asta acolo. Eu aş spune: nici mâine. O să îţi arăt unde vei dormi.

Din antreu am trecut într-un coridor şi de acolo într-o cameră mai răcoroasă, dar mai strâmtă decât prima, unde se găseau un studio cu veioză pe noptieră, rafturi de lemn cu colecţii de reviste, cărţi.

Am prelungit masa până târziu. A doua zi, la micul dejun, nu ne-am mai aşezat în încăperea unde cinaserăm. Casa lui Valentin Şerbu avea şi un subsol cu câteva odăi locuite de mama sa. Ajungeai acolo fie direct din curte, fie din antreu – îndeosebi iarna – pe o scară spiralată de lemn acoperită cu un chepeng. În încăperea în care mâncam acum atârnau pe pereţi vechi icoane ruseşti şi o candelă. Mama lui Valentin era lipoveancă, aspect sugerat şi de albastrul slav al ochilor. Divorţase de mult de tatăl scriitorului, care fusese chestor de poliţie în Tulcea şi coproprietar de cherhana. Părăsise însă oraşul de teama unor eventuale răzbunări.

Ziua aceea, în care nu m-am mai dus la cules de fructe, am petrecut-o după programul lui Valentin Şerbu, cu care am mers în piaţă, unde, spre deosebire de alte oraşe, existau măcelari particulari. A cumpărat carne de la ei, a mai făcut alte târguieli pe care le-am lăsat acasă, iar pe la ora 12 am intrat într-unul din restaurantele din centru, unde am băut bere serviţi de un chelner care îşi cunoştea meseria.

– Pe nea Sandu, ospătarul, mi-a spus Valentin coborând vocea, l-a lăsat un vapor englezesc înfăşat în scutece pe cheiul din Sulina. L-a luat o familie care l-a adoptat şi i-a dat numele, însă numai Dumnezeu ştie ce naţie este…

După un ceas şi jumătate am ieşit din local, iar peste zece minute eram din nou acasă la Valentin, unde soţia şi mama sa ne aşteptau cu masa. După ce am mâncat, ne-am dus să dormim fiecare în camera lui, rămânând înţeleşi ca între 5 şi 7, când el lucrează, eu să citesc. În seara aceea am stat iarăşi până târziu de vorbă, iar a doua zi m-am dus la culesul de fructe. Durata „muncii patriotice” se scurtase însă, astfel încât după două zile eram la Bucureşti. Aici l-am reîntâlnit de câteva ori pe Valentin Şerbu. Publica o carte pe an – roman sau culegere de nuvele – şi uneori petrecea o perioadă la casa de creaţie de la Mogoşoaia.

De la 1 septembrie 1975, de când devenisem profesor în Deltă, îl vedeam aproape la fiecare sfârşit de săptămână. Ne aşezam uneori la o masă pe terasa restaurantului „Danubius”, pe faleza care nu fusese încă îndiguită, astfel încât apa Dunării ajungea până la bordura ei. Ros de sentimentul eşecului, privind înspre fluviul care făcea o cotitură în dreptul hotelului „Delta”, unde se înghesuiau nenumărate ambarcaţiuni, i-am mărturisit prietenului meu temerea că nu voi ajunge scriitor niciodată.

– Ba vei ajunge, fiindcă citeşti, ai cultură, însă acum eşti prea tânăr şi vrei să te bucuri de viaţă, fie că îţi dai seama sau nu.

Mi-am amintit de multe ori de înţeleapta lui observaţie, ca şi de întrebarea pe care mi-a pus-o tot atunci, urmată de răspunsul meu lucid:

– Am văzut că ştii două limbi străine; nu te-ai gândit să pleci în străinătate?

– Dacă nu plec până la vârsta de 25 de ani (aveam 24), ar fi prea târziu.

În 1950 sau 1951, Valentin Şerbu a fost exclus din UTM pentru că spusese într-o şedinţă că vrea „comunism românesc, nu rusesc”, iar pe urmă exmatriculat din liceu. Apoi a fost arestat. Scăpase cu câteva luni de puşcărie, însă nu mai avusese voie să îşi reia studiile. S-a înscris la o şcoală de electricieni. Aceasta i-a fost profesia timp de două decenii, până ce, după apariţia primei cărţi, cu ajutorul unor doctori, se pensionase medical. Nu scăpase însă de hărţuielile Securităţii locale.

