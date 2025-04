Netanyahu, în vizită în Ungaria. Premierul din Israel pleacă spre SUA

Benjamin Netanyahu, premierul israelian, a felicitat Ungaria pentru susținerea Israelului în organizațiile internaționale, precizând, în cadrul vizitei sale din Ungaria, că va discuta cu președintele SUA în cursul zilei de luni.

„Ungaria ne apără în ONU și, mai mult, la Curtea Penală Internațională (CPI) de la Haga, care este coruptă și îndreptată împotriva noastră tuturor - împotriva soldaților și comandanților Forțelor de Apărare ale Israelului, precum și Statului Israel”, a susținut Netanyahu, care a mai descris decizia Ungariei de a se retrage din CPI drept „un semn al lucrurilor ce vor urma”, potrivit unui articol publicat în The Times of Israel.

Premierul Israelului a spus că, împreună cu negociatorii săi ungari, a discutat despre producția comună de arme și despre soarta ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza, inclusiv despre Omri Miran, cetățean cu dublă naționalitate ungaro-israeliană.

🇮🇱🇭🇺 Netanyahu arrived in Hungary despite the ICC arrest warrant, the Hungarian Defense Minister published photos from the airport.

This is Netanyahu's first trip to Europe since the warrant was issued in November last year.

Hungarian Prime Minister Orban promised that Budapest… pic.twitter.com/biYBchNYyj

