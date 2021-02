O biserică din județul Buzău a ars complet, din cauza instalații electrice. Lăcașul de cult aflat în comuna Viperești fusese construit în urmă cu 200 de ani. Paradoxal, cu câteva ore înainte de producerea acestui eveniment nefericit, preotul fusese avertizat.

O echipă de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a venit în control. Oficialii au constatat faptul că instalația electrică este foarte veche și ar trebui schimbată. Însă, fatalitatea s-a produs la scurt timp după această constatare.

O biserică a ars din cauza instalației electrice

Pompierii au spus că un conductor defect stă la baza acestui incendiu care a pus la pământ un lăcaș de cult cu mare însemnătate istorică. Focul a pornit din altar. Iar alarma a fost dată chiar de preotul bisericii. Acesta locuieşte în casa parohială din curtea lăcaşului. Până să vină pompierii, el a reuşit să salveze câteva dintre obiectele sfinte aflate în biserică. El a precizat că nu lăsase nicio candelă deschisă. De asemenea, nimic nu era băgat în priză.

„Au venit cei de la ISU şi m-au avertizat că trebuie schimbată instalaţia electrică”

„Am deschis sfântul altar şi a ieşit un fum negru, altceva nu ştiu, nu am avut candela aprinsă, nu am avut nimic în priză. Chiar azi dimineaţă au venit cei de la ISU şi m-au avertizat că trebuie schimbată instalaţia electrică, că era foarte veche”. A declarat preotul Paul Bârsan, conform Pro TV.

Preoteasa a precizat că fumul era atât de gros încât cu greu s-a mai putut intra în biserică pentru a fi salvate câteva obiecte. „Părintele s-a uitat din casă spre biserică şi a văzut că era foc. Am venit repede în biserică, am anunţat pompierii. Era atât de mult fum, încât am încercat să intrăm pe partea cealaltă a bisericii, dar nu se putea intra”. A spus soția preotului Paul Bârsan.