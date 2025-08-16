O baschetbalistă ce impresionează America se operează la Oradea

Delora Pricop are 20 de ani. Joacă baschet la o echipă din Statele Unite ale Americii, la Vincennes Univeristy. Acolo unde, sătmăreanca impresionează.Ea este " Freshman of the Year 2025", adică debutantul sezonului. E introdusă în echipa ideală a sezonului în NJCAA Division.

Delora se confrunta însă de multă vreme cu o durere la genunchi. Tânăra a decis că acum este momentul potrivit pentru a face o intervenție chirurgicală care să-i îmbunătățească performanța. Să-i pună capăt durerilor.

A ales un doctor de la Spitalul Pelican din Oradea. "Un doctor de nota 10", așa cum spune sportiva despre doctorul Adyb-Adrian Khal.

Și are motive să spună asta. Cei doi împărtășesc aceeași pasiune. Adyb-Adrian Khal este chirurg ortoped cu dublă specializare - ortopedie adulți și ortopedie pediatrică. Și este pasionat la rândul său de baschet. Și doctorul a cunoscut viața în străinătate. A făcut pecializări în Franţa şi Italia, ca medic chirurg ortopedie-traumatologie şi ortopedie oncologică.

Este referent naţional tumori osoase pentru regiunea Sud din Franţa. Cinci ani a lucrat în acest domeniu specific, la Spitalul universitar din Marsilia. De doi ani a ales să se întoarcă în Oradea. În spitalul în care lucrează, anul trecut, a realizat în premieră naţională, un transplant de os femural prelevat de la un donator prin bancă osoasă,