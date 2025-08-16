Sport
O baschetbalistă ce impresionează America se operează la Oradea
- Veronica Bursașiu
- 16 august 2025, 15:33
Delora Pricop are 20 de ani. Joacă baschet la o echipă din Statele Unite ale Americii, la Vincennes Univeristy. Acolo unde, sătmăreanca impresionează.Ea este " Freshman of the Year 2025", adică debutantul sezonului. E introdusă în echipa ideală a sezonului în NJCAA Division.
Delora se confrunta însă de multă vreme cu o durere la genunchi. Tânăra a decis că acum este momentul potrivit pentru a face o intervenție chirurgicală care să-i îmbunătățească performanța. Să-i pună capăt durerilor.
A ales un doctor de la Spitalul Pelican din Oradea. "Un doctor de nota 10", așa cum spune sportiva despre doctorul Adyb-Adrian Khal.
Medicul, pasionat de baschet, operație în premieră națională
Și are motive să spună asta. Cei doi împărtășesc aceeași pasiune. Adyb-Adrian Khal este chirurg ortoped cu dublă specializare - ortopedie adulți și ortopedie pediatrică. Și este pasionat la rândul său de baschet. Și doctorul a cunoscut viața în străinătate. A făcut pecializări în Franţa şi Italia, ca medic chirurg ortopedie-traumatologie şi ortopedie oncologică.
Este referent naţional tumori osoase pentru regiunea Sud din Franţa. Cinci ani a lucrat în acest domeniu specific, la Spitalul universitar din Marsilia. De doi ani a ales să se întoarcă în Oradea. În spitalul în care lucrează, anul trecut, a realizat în premieră naţională, un transplant de os femural prelevat de la un donator prin bancă osoasă,
Relația doctor-pacient e una în care încrederea e extrem de importantă. Medicul a înțeles imediat cât de important este pentru Delora să-și poată relua cât mai curând activitatea în baschetul profesionist. Totul a început prin a-i explica cu răbdare fiecare etapă sprijinind-o pe tot parcursul intervenției și al procesului de recuperare.
Delora Pricop nu își imaginează viața fără baschet
Delia Pricop nu-și poate imagina viața fără baschet. Ea a început deja recuperarea. Așteaptă însă cu nerăbdare să revină pe teren. Pentru a se întoarce în cea mai bună formă pe teren asculta cu religiozitate sfatul dat pentru recuperare.
“Pentru că împărtășim aceeași pasiune pentru același sport, domnul doctor Adyb Khal m-a încurajat. M-a ajutat să trec mai ușor peste operație. A avut grijă să nu mă gândesc prea mult la faptul că nu se va mai alege nimic de cariera mea după intervenție, ci să privesc operația ca pe un pas înainte, nu ca fiind un obstacol care-mi va opri cariera.
El a fost acolo să-mi spună toate lucrurile astea. Știu că am sprijinul lui și în recuperarea mea și stiu ca va fi acolo când voi avea nevoie.Intervenția a decurs foarte bine, domnul doctor și asistentele sunt de nota zece. Nu am simțit presiune deloc. Am fost foarte calmă, pentru tot ce am avut nevoie au venit la orice oră, oricând”, spune Delora Pricop.
