O bancnotă din 2021 devine o comoară. Se vinde cu aproape 7.000 de lei și mulți români au avut-o în portofel

De-a lungul anilor, pasionații de bancnote au fost mereu în căutarea celor mai valoroase obiecte și bani deosebiți prin intermediul site-urilor specializate, în speranța de a găsi oferte senzaționale.

Recent, atenția publicului s-a concentrat asupra unei bancnote emise în 2021, care a devenit virală pe internet. Un utilizator al platformei OLX a publicat un anunț surprinzător, oferind bancnota în schimbul sumei de 6.800 de lei.

Bancnotă din 2021, vândută cu aproape 7.000 de lei

O bancnotă în ediție limitată, apărută acum doi ani, cu portretul Ecaterinei Teodoriu pe hârtia de 20 de lei, a atras atenția comunității. Proprietarul acesteia a subliniat faptul că prețul este negociabil și a solicitat potențialilor clienți să abordeze totul cu seriozitate.

„Vând bancnote de 20 lei în stare foarte, foarte bună. 6.800 de lei. Prețul este negociabil. Rog seriozitate.”, sună anunțul românului de pe OLX.

Un alt anunț de pe OLX a revenit în atenția utilizatorilor, deși a fost publicat inițial în noiembrie 2020. Este vorba despre o monedă rară din anii ’90, pentru care proprietarul solicită incredibila sumă de 5.000 de euro.

Moneda de 20 de lei are o vechime de 21 de ani, cântărind 5 grame și având un diametru de 24 mm. Pe fața monedei, se poate observa valoarea nominală de 20 de lei, iar pe spate este reprezentat cel mai renumit voievod al Moldovei, Ștefan cel Mare.

„Vând moneda de 20 de lei moneda a fost emisă în anul 1992, moneda are o greutate de 5 grame confecționată din otel placat cu alamă. Aceasta are un diametru de 24 mm si o grosime de 1.60 mm. Pe fața principală se observă deasupra valorii monedei un șir de 15 perle, iar sub data emiterii se observă o împletitură.

Pe fața secundară se observă chipul lui Ștefan cel Mare care este înconjurat în stânga și dreapta de 7 perle, suma acestora fiind 14. Aceste detalii oferă valoarea monedei.”, a scris internautul pe site-ul OLX, potrivit ziarulunirea.ro.