Termenul de „supraviețuitor” poate fi înțeles pornind de la povestea de viață a unei bătrâne din statul american New Hampshire.

De-a lungul vietii, Mildred a invins gripa spaniola, două forme de cancer și, acum, COVID-19.

La doar 10 luni de la naștere, Mildred s-a îmbolnăvit de gripă spaniolă. Doctorii nu i-au dat nicio șansă. A trăit însă, a devenit profesoară și și-a întemeiat o familie.

La 60 și la 70 de ani a facut cancer la sân și la colon.

Acum, bătrâna trăiește într-un azil, unde s-a infectat cu noul coronavirus. Din nou, americanca s-a recuperat complet.

O italiancă de 104 ani s-a vindecat de Covid-19

Ada, o italiancă de 104 ani, are o poveste de viață impresionantă care merită răspândită.

Supraviețuitoare a celor două războaie mondiale, bătrâna este una dintre cele mai în vârstă persoane care s-au vindecat de Covid-19.

„Ada Zanusso, născută în 1916, locuiește câțiva ani într-o casă de pensionare din Lessona, în zona Biella, care în ultimele săptămâni a fost afectată de douăzeci de morți printre oaspeții săi, scrie La Repubblica. Originară din Veneto, în 1947 s-a mutat în provincia Biella împreună cu soțul ei și cu primii doi dintre cei patru copii.

Și, în ciuda faptului că a fost întotdeauna într-o stare de sănătate bună, în urmă cu câțiva ani, după ce și-a rupt o coapsă, a preferat să fie adăpostită într-un așezământ de bătrâni nu departe de casă, Residenza Maria Grazia, administrată de fundația Cerino Zegna din Lessona.

„La începutul lunii martie a fost rău – spune fiul său Giampiero – a avut febră și vărsături. Nu am putut să o văd pentru că vizitele au fost interzise pentru coronavirus, dar am putut să o aud în fiecare zi la telefon și chiar să-i fac apeluri video. Desigur, am bănuit imediat că ar putea fi Covid-19, deoarece au existat deja mai multe infecții în cămin. La 17 martie, bâtrâna a fost supusă unui tampon, iar câteva zile mai târziu a sosit rezultatul: pozitiv. „

Dar, la acel moment, mama mea era cu siguranță bine, ea și-a revenit – continuă fiul – așa că îngrijorarea care a fost inițial, când petrecuse o săptămână de criză, paradoxal deja dispăruse când am aflat că a fost infectată cu coronavirusul “.

Confirmarea stării de sănătate a femeii în vârstă vine și de la Carla Furno Marchese, medicul generalist al acesteia:

„Ea deja se dă jos din pat și stă pe scaun. Și nu și-a pierdut nimic din luciditate și inteligență. Recuperarea ei este o mare bucurie și o răsplată pentru toți cei care au avut grijă de ea în aceste zile grele”, potrivit libertatea.ro.

Sursa: protv.ro

Sursa: libertatea.ro