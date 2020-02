Violența domestică este extrem de gravă, însă în România măsurile care le protejează pe femei împotriva acestor abuzuri pare că lipsesc cu desăvârșire.

Din nefericire, cu toate schimbările legislative făcute, fenomenul violenței domestice pare să se agraveze. De cele mai multe ori, cazurile de violență domestic ajung în atenția mass-media și a opiniei publice când „protagonistele” sunt vedetele.

Daniela Crudu nu a fost singura vedetă care a fost la un pas de moarte din cauza violenței domestice. Este și cazul Alexandrei Stan și al Andreei Spătaru.

Andreea Spătaru a fost prima asistentă a celor doi matinali, Dani Oțil și Răzvan Simion, atunci când emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” era difuzată de postul Național TV.

În anul 2007, Andreea Spătaru a primit o bătaie zdravănă de la Ion Boschet, iubitul ei de la vremea respectivă. Ceea ce este și mai grav în acest caz este faptul că totul s-a întâmplat în plin stradă și nimeni nu a intervenit pentru o ajuta.

Andreea Spătaru, fostă miss Playboy îl acuza de lovire pe Ion Boschet, ameninţare şi – la un moment dat – chiar a recunoscut în faţa oamenilor legii, în mod oficial, că acesta o bătea crunt, în repetate rânduri.

La începutul anilor 2000, Andreea Spătaru făcea furori, dar s-a retras din lumina reflectoarelor după ce a devenit mama. Toți credeau că Maria-Sofia, fetița Andreei Spătaru, ca călca pe urmele mamei sale, însă tânăra domnișoară este total opusului ei.

„De mică a fost așa. Nu putem să face o poză amândouă că nu are stare. E mereu pe fugă, este agitată, zici că o aleargă cineva. Când reușesc să o pun într-un loc, o apucă ba scărpinatul, ba nu-i convine ceva, ba se plictisește. Sunt sigură că nu o să o transform niciodată într-un fotomodel. Am încercat să o dau la balet, dar nicio șansă. Ea are alte preocupări, uite poftim”, dezvăluia Andreea.

