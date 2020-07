O pandemie după alta, sau ambele în același timp? O publicație în revista științifică americană Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences) a stârnit frica pe care ar genera-o acest scenariu catastrofal și a determinat Organizația Mondială a Sănătății (OMS) să solicite comunității științifice să „nu coboare garda”.

În articolul în cauză, cercetătorii chinezi au dezvăluit că au descoperit un nou virus la porci, capabil de a se transmite și la oameni, și care ar necesita „acțiune urgentă” pentru a-l controla, deoarece are caracteristicile unei amenințări „pandemice”.

Acest nou venit pe scena virologică, botezat G4, este „fiul” îndepărtat al virusului H1N1 care a provocat gripa A pandemică în 2009.

A fost descoperit în timpul unei ample campanii de teste asupra populației de porci în zece provincii chineze, desfășurate între 2011 și 2018.

Monitorizarea porcilor a devenit o problemă majoră de sănătate publică în China, cel mai mare producător și consumator mondial de carne de porc.

Pentru că totul nu este bun la acest animal.

Care este, de fapt, „permisiv și pentru virusurile gripei aviare (la păsări), pentru gripa porcină și pentru gripa umană”, subliniază Manuel Rosa-Calatrava, director de cercetare la Inserm și co-director al Laboratorului de virologie și patologie umană VirPath, contactat de France 24.

Porcul acționează apoi ca un fel de „mare marmită” din care, prin jocul mutațiilor și schimburilor de gene între virusurile gripale prezente în același timp, apar noi agenți patogeni. Aceasta se numește reasortare genetică.

Acest lucru s-a întâmplat în 2013 în sudul Chinei, unde a fost observat pentru prima dată virusul G4. Această tulpină s-a extins apoi pentru a deveni din 2016 „forma dominantă a virusului la populația de porci observată”, notează autorii articolului din Pnas.

Acest descendent al virusului H1N1 din 2009 este rezultatul încrucișării dintre „trei tulpini virale care au particularitatea de a avea proteine ​​de suprafață (adică care permit să stea pe gazda infectată), la care oamenii nu au fost încă expuși”, a declarat Colin Butter, cercetător în biologie animală la Universitatea Britanică din Lincoln.

Drept urmare, oamenii nu au reușit încă să dezvolte o apărare naturală împotriva acestui nou agent patogen.