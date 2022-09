O a treia femeie a scăpat de hărțuirea preotului Visarion Alexa: M-a invitat la biserică

O a treia femeie a vorbit despre relația sa cu părintele Visarion Alexa. Părintele ar fi contactat-o în timpul campaniei dinaintea referendumului „pentru familie.”

Zicea dânsul că vrea să mă invite la biserica să dezbatem. Am acceptat, sigur. Câțiva jurnaliști independenți au zis că ar fi și ei interesați să participe. Întâlnirea nu a avut loc, chit că am postat câteva reminder-uri. Am mai primit ulterior câteva mesaje de la domnia-să – versete, pilde. Am răspuns, când am răspuns, politicos – întotdeauna folosind pronumele de politețe. Preotul îmi mai trimitea din când și când ursuleți cu inimioare care la un moment dat au încetat. Orice femeie matură din România știe că atunci când primește ursuleți cu inimioare trebuie să fie sobră și laconică. Ce vreau să zic e că scandalul nu mă miră foarte tare. Am dovezi și cu reminderurile și cu ursuleții cu inimioare. Deci save your breath dacă vrei să mă convingeți că a fost imaginația mea”, a scris femeia.

Noi detalii despre discuțiile purtate de preot cu enoriașa care l-a acuzat de hărțuire

Totodată, potrivit stenogramelor, femeia care a spus că a fost pipăită în biserică i-a cerut preotului explicații pentru acest lucru. Părintele a spus că gesturile sunt o clipă de odihnă de la sfătuirea spirituală verbală.

PREOTUL VISARION ALEXA: TE DERANJEAZĂ CĂ TE-AM ATINS?

PREOTUL VISARION: Te deranjează că te-am atins? Aşa mi-ai zis că vorbeşti permanent cu el (n.r. fostul prieten al persoanei vătămate, cel mai probabil) şi vrei să scapi de asta.

VICTIMĂ: Ca şi preot m-aţi atins sau ca şi prieten?

PREOTUL VISARION: Ca prieten. (…)

VICTIMĂ: Şi ca să înţelegeţi situaţia, dv. aţi trecut la partea practică de relaxare a mea?

PREOTUL VISARION: Nu. A fost… o clipă de odihnă. Cred că mai important e dicţionarul. Şi explicaţiile. Cred că importantă e înţelegerea… Sper să nu te supăr.

VICTIMĂ: Vreau să ştiu treaba cu dicţionarul… şi explicaţiile. Corpul meu s-a simţit ca la inventar. Mâinile dumneavoastră pe pielea feselor mele, pe abdoment, pe sâni, în partea intimă…

PREOTUL VISARION: Dicţionarul înseamnă emoţiile, fobiile să capete cuvinte, expresii. Aşa putem înţelege. E un gest de afecţiune, nu inventar. (…) Cred că sufletul tău e un pic trist şi mâhnit de răspunsul poliţistului. Dar cu răbdare şi explicaţii bune, se va vindeca. Şi va avea puterea să găsească un om potrivit. (…) E fundamentală pacea. Să nu cazi în ispita dorinţei de a te răzbuna. Răzbunarea răneşte şi pe alţii, dar mai ales pe tine”, scrie România TV.

Reamintim că preotul Visarion Alexa va sta sub control judiciar până pe 15 noiembrie, dar procurorii care anchetează dosarul nu renunța la solicitarea de arestare preventivă.