Nuntă la Chefi la Cuțite. Cătălin Scărlătescu jubilează: Și-a cerut iubita în căsătorie

Este vorba despre Enzo Aiello, care are o relație de peste un an cu jucătoarea de tenis Cristina Ene. Ei au postat pe rețelele de socializare o fotografie în timp ce se sărută, dar și cu inelul ales de Enzo pentru viitoarea sa soție. „The most beautiful „yes” of my life” (nr. ”Cel mai frumos „da” din viața mea”), a scris Cristina Ene pe pagina de socializare.

Vincenzo Aiello a avut o relație cu fosta soție a lui Andrei Ștefănescu

În 2021, Vicenzo Aiello a avut o relație cu Antonia, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu, prezentatorul de la Antena Stars, care se despărțise de ea. La acea vreme, frumoasa blondă a declarat: „Suntem împreună. Nu este vreun secret, nu ne-am ascuns”.

Cu toate acestea, relația dintre cei doi nu a durat mult și s-au despărțit după doar șapte luni. Fostul concurent de la Chefi la Cuțite a explicat motivele care au dus la încheierea relației.

„Bad timing-ul a fost principalul motiv, cred, adică persoanele potrivite la momentul nepotrivit – mai precis ne-am dorit lucruri diferite, la intensități diferite. Am făcut doar ceea ce am simțit să fac, cum am știut sau am putut mai bine, dar este nevoie de doi oameni pentru a construi lucruri frumoase și de durată”, spunea Vicenzo Aiello după despărțirea de Antonia Ștefănescu, potrivit impact.ro.

Cristina Ene este cu cinci ani mai tânără decât Vincenzo

Partenera fostului concurent de la Chefi la cuțite este o fostă tenismenă cu o pasiune puternică pentru sport și cu realizări remarcabile în acest domeniu. La vârsta de 28 de ani, ea lucrează ca antrenor personal și este cu cinci ani mai tânără decât Enzo Aiello.

După ce s-a aflat despre relația lor, fostul concurent de la Chefi la cuțite a ieșit în public și a afirmat că sunt într-o relație serioasă, iar lucrurile merg foarte bine între ei. Cei doi se iubesc și se susțin reciproc necondiționat, iar acum, după cererea în căsătorie, urmează să aibă loc marele eveniment.