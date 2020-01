”Trăim într-un ritm tâmpit și uneori nu ne dăm seama de bijuteriile care ne ies în cale! Asta mi s-a întâmplat azi, în ignoranța mea, când am dat un share banal unei știri despre un oarecare avocat gorjean, trecut pe la 5 partide numit secretar de stat la finanțe! Noooo! Știrea e cu mult mai bună, știrea e de fapt alta! Adică, da, a trecut pe la 5 partide, dar știrea e în declarația de avere! Deci, omul, cumva exponent de seama al liberalismului, de dreapta, cu inițiativă privată, cu meserie liberală până la 39 de ani nu a realizat nimic! N-are nimic în declarația de avere, decât o infimă moștenire! În rest, gol! Ba chiar mai mult, trăiește din pesnia nevestei de ATENȚIE 1280 de lei pe lună! Să presupunem că are o soție super-generoasă și-i da juma’ din pensie! Omul desemnat de Cîțu să se ocupe alături de el, de finanțele României, trăiește cu 640 de lei pe lună, fiind un fel de asistat al propriei familii! Și noi înghițim povestea asta? Aveți declarația de avere mai jos, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt!”, a scris pe facebook, jurnalistul de la TVR, Ionuț Cristache.

Potrivit Monitorului Oficial, premierul Ludovic Orban a semnat numirea în funcția de secretar de stat la Ministerul de Finanțe, a avocatului gorjean Gheorghe Pecingină, în vârstă de 39 de ani. Deși are doar 39 de ani, trecutul politic al lui Pecingină este unul bogat, acesta trecând până în prezent pe la cinci partide. Presa locală din Gorj notează că avocatul fără niciun venit a fost membru PDL, apoi a trecut la PPDD, PSD,ALDE și din 2016, s-a stabilizat la PNL. El a ajuns la liberali în 2016, adus de Dan Vâlceanu, actualul purtător de cuvând al Guvernului Orban, co-președintele organizației locale, transferul său fiind salutat de organizație printr-un comunicat de presă: ”Echipa liberală din Târgu-Jiu beneficiază, de astăzi, de contribuția a încă unui om respectat, integru, care știe ce înseamnă aplicarea legii și își dorește un viitor pentru tineri, la ei acasă”.

Avocatul Pecingină a candidat, în 2016, pentru un post de consilier local la Consiliul Local Turcinești Gorj și a completat o declarație de avere în care a notat că are o casă din 1966, pe care a primit-o moștenire, nu are venituri, nu are datorii, nu are conturi, și trăiește din pensia anuală a soției de 15.360 de lei

Te-ar putea interesa și: