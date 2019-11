Loteria Română a organizat azi, 24 noiembrie, începând cu ora 17:30, noile trageri loto , ele fiind difuzate direct pe RomaniaTV.net. La tragerile loto care au avut loc pe data de 21 noiembrie , s-au înregistrat 10.691 de câștiguri, în valoare totală de 657.768,92 lei.

Numerele extrase azi, 24 noiembrie 2019, in direct pe România TV, au fost :

Loto 6/49: 13 37 44 25 21 49

Joker: 27 31 21 44 26 + 16

Noroc: 9 2 6 5 1 7 0

Loto 5/40: 39 40 34 8 5 19

Noroc Plus: 3 2 8 5 9 3

Super Noroc: 9 9 7 4 4 7

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 16,73 milioane lei , respectiv peste 3,5 milioane euro, iar la Noroc s-a acumulat un report în sumă de peste 1,6 milioane lei , respectiv peste 338.000 euro. În ceea ce privește Joker, la categoria I, reportul pus în joc este în valoare de peste 1,4 milioane lei, în timp ce reportul la categoria I la Noroc Plus este de peste 138.000 lei . La jocul Loto 5/40, la categoria I,reportul este în valoare de peste 113.000 lei , iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de circa 112.000 lei.

La tragerile loto care au avut loc pe data de 21 noiembrie 2019, s-a obținut un câștig la categoria a II-a, la Loto 6/49, în valoare de peste 128.000 lei. Câștigătorul norocos a completat biletul la agenția agenția 35-013 din Timișoara, el completând doar o variantă simplă la Loto 6/49.

Și câștigătorul marelui premiu la Joker s-a prezentat săptămâna trecută la Loteria Română pentru a-și lua premiul, el aflând întâmplător, după trei săptămâni, că a câștigat cel de-al doilea premiu ca valoare din istoria jocului Joker, în sumă de 17,7 milioane de lei .Norocosul câștigător este un bărbat de aproximativ 45 de ani din Năsăud, potrivit unui comunicat al Loteriei Române, el jucând un bilet la Joker cu patru numere alese la întâmplare, alături de 7 și 9, numerele pe care le scrie de fiecare dată când joacă. El a declarat că este pentru prima dată când câștigă la loto și că nu este un jucător pasionat.

