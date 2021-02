20,21 februarie

Numele meu a ajuns pe Marte! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 20 februarie s-au născut Sindney Poitier, Kurt Cobain, Gloria Vanderbilt, Peter Strauss, Eugen Barbu, Mircea Maliţa, Alexandru Boboc. Pe 21 februarie s-au născut Robert Mugabe, Hubert de Givenchy, Ann Sheridan, Harold al V-lea, Constantin Brâncuşi, Anton Bacalbaşa, Timotei Cipariu.

Sâmbătă, 20 februarie, o zi obişnuită în “Kalendarul” arhaic al poporului român, fără vreo conotaţie deosebită şi trei sfinţişori în calendarul creştin ortodox: Leon din Catania, Agaton din Roma şi Visarion. Duminică, 21 februarie, sunt Sfinţii Timotei şi Eustatie.

Un weekend incert, capricios şi dacă Vladimir Vladimirovici ne lasă în pace şi fără obişnuitul cutremur de weekend. Glumeam şi curăţam puşca, ca iepuraşul din desenele animate, ar vrea „ţarul” să declanşeze cutremure cînd vrea muşchii lui, că doar nu este Hades!

O notă specială pentru Mircea Malița, pe care îl pomenim astăzi. A fost profesorul meu în diplomație și comerț exterior. În partea teoretică. Practica am învățat-o de la Corneliu Mănescu. Și amândoi m-au învățat cum să slujesc țara, care sunt interesele eterne ale României, indiferent de regim, sau de alte politici trecătoare.

La 18 februarie 2021, roverul Perseverance – numit anterior Marte 2020 – a devenit primul obiect artificial care a ajuns pe Marte de la Insight Mars Lander în anul 2018. Este primul rover care a ”aterizat” de când Curiosity a ajuns pe Marte în anul 2012. Perseverance este cel mai mare, cel mai avansat rover pe care NASA l-a trimis în altă lume. A parcurs 472 milioane de km în peste 203 de zile – pentru a ajunge pe Marte. Confirmarea ajungerii pe Marte cu succes a fost anunțată la controlul misiunii la Laboratorul de propulsie cu jet al NASA din sudul Californiei. Perseverance s-a instalat în Craterul Jezero, chiar la nord de ecuatorul lui Marte.

Coborârea pe Marte este foarte grea. Mai ales la ceea ce inginerii spațiali se referă ca fiind perioada celor șapte minute de teroare. Rover-ul a lovit atmosfera marțiană călătorind cu aproape 19.000 km / h, coborând rapid din cer în timp ce scutul său termic de protecție a contribuit la încetinirea vitezei. Apoi, la o altitudine de aproximativ 1,5 km, modulul de coborâre și-a pornit motoarele, pentru frânare. În timp ce un nou sistem de navigație și poziționare relativă față de terenul real a început să identifice un punct de aterizare sigur. În esență, a scanat și analizat terenul de mai jos, apoi l-a asortat cu hărțile din baza sa de date pentru a se pregăti pentru touchdown.

O parașută cu diametrul de 21 de metri s-a desfășurat pentru a încetini capsula în continuare, aducând viteza de coborâre la limita proiectată. În cele din urmă, un sistem revoluționar, numit macaraua cerului și-a îndeplinit sarcina de a pune Perseverance pe solul marțian, încet și cu grije.

La Laboratorul de propulsie cu jet, protocoalele Covid-19 sunt încă în vigoare la controlul misiunii, dar nici măcar o pandemie nu a putut anula sărbătoarea. Directorul adjunct de proiect pentru Perseverance, Matt Wallace spus: ”Ne-am bucurat și ne-am felicitat în mod obișnuit, ca în cazul unei mari realizări. De asemenea, așteptăm încă o privire asupra Perseverance pe teren folosind Mars Reconnaissance Orbiter, care poate partaja cu noi cel puțin imagini cu rezoluție mică, în zilele următoare.”

Din punct de vedere al designului, rover-ul Perseverance este foarte asemănător cu rover-ul Curiosity, aflat în prezent în Gale Crater, dar are câteva instrumente științifice diferite. În timp ce se concentrează pe găsirea de dovezi ale vieții marțiene din trecut, Perseverance va căuta și dovezi directe ale vieții în prezent. Sigur, dacă există, savanții nu prea cred acest lucru. Aceasta va fi prima misiune de la lansarea Viking 1 și 2 de la sfârșitul anilor 1970 / începutul anilor 1980 care a făcut acest lucru, depistarea organismelor extraterestre.

NASA a ales Craterul Jezero ca loc de aterizare pentru roverul Perseverance cu un motiv întemeiat. Oamenii de știință cred că zona a fost odată inundată și găzduia o deltă a râului în urmă cu mai bine de 3,5 miliarde de ani. Apele râurilor s-au revărsat peste peretele craterului și au creat un lac, transportând minerale argiloase din împrejurimile sale. Viața microbiană ar fi putut trăi în crater în timpul uneia sau mai multora dintre aceste perioade umede. Și, dacă da, s-ar putea găsi semne ale rămășițelor lor în sedimentele de pe malul lacului, sau pe țărm.

Oamenii de știință vor studia modul în care s-a format și a evoluat regiunea, vor căuta semne ale vieții trecute. Se vor colecta probe de piatră și sol din Marte care ar putea păstra aceste semne. Procesul de selecție a locului de aterizare a implicat o colaborare perfectă între membrii echipei misiunii și oameni de știință din întreaga lume. S-au examinat cu atenție peste 60 de locații candidate. Dar, după studiul exhaustiv de cinci ani al potențialelor site-uri, fiecare cu caracteristicile și atracția sa unică, Jezero a ajuns la vârf, a câștigat.

Până în prezent, au existat doar opt debarcări anterioare de succes pe Marte: Viking 1 și Viking 2 (ambele 1976), Pathfinder (1997), Spirit and Opportunity (ambele 2004), Phoenix (2008), Curiosity (2012) și InSight (2018) ). Uniunea Sovietică este singura altă țară care a aterizat cu succes sonde spațiale pe Marte. Asta a fost în 1971 și 1973.

Pe de altă parte, odată ajunse acolo, misiunile pe Marte pot dura ani de zile. Robotii de pe Pământ au petrecut ani de zile pe solul lui Marte. Cu misiunea Perseverance, pentru prima dată, NASA va încerca ceva nou; va elibera un mic elicopter în aerul subțire marțian. Elicopterul se numește Ingenuity, care va încerca să zboare în atmosfera rarefiată marțiană. Se încearcă să se cartografieze locații de interes pentru viitoarele misiuni de pe Marte. Mai multe, plus fotografii și video găsiți la https://mars.nasa.gov/mars2020/

Dar despre altceva doream să vă povestesc, dar în aceiași ordine de idei. Numele meu a ajuns pe Marte! Vezi https://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/mars2020/certificate/909324737339. Împreună cu cel al încă 10,932,294 pământeni. Nu știu câți români au ajuns pe Marte, dar eu v-am invitat pe 25 mai 2019, vezi https://evz.ro/horoscop-vreti-sa-va-trimiteti.html.

După cum acum vă invit să zâmbiți și să fiți optimiști. Mereu mai avem o șansă (să ajungem pe Marte) cât timp mâine este o altă zi!

HOROSCOP 20,21 februarie 2021

BERBEC În weekend nu încerca să te înfrânezi şi să rabzi. Spune ce ai de spus, descarcă-te, sigur, cu calm şi bună creştere. O să te simţi mai bine şi poate cei vizaţi o să-şi schimbe atitudinea. Posibil, dar nu probabil! Berbecii de toate categoriile, trebuie să-şi îndrepte atenţia către membrii mai mici ai familiei ca să n-o păţească. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, sigur pe net, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant, adică în bucătăria proprie, de acasă. Duminica este zi de pregătit garderoba pentru sezonul de primăvară.

TAUR Energia şi distracţia sunt coordonatele weekendului. Şarjează, ia-o la galop, nimeni nu poate să te oprească! Nu lăsa nicio şansă, fie că e vorba de sport, amuzament, sau de cel sentimental. Configuraţiile planetare mixte şi o privire mai filozofica asupra vietii pot face ca aceast weekend sa treacă repede şi fără necazuri mari. Legăturile de sânge şi de mir conteaza, restul sunt niste străini. Aaşa că tot de la parinţi sau frati poţi obtine ceva bani şi poate si o vorba buna. Asta duminică. Trebuie doar să încerci.

GEMENI Nicio urgenţă, nimic important, poţi să te relaxezi şi chiar să te odihneşti. Veşti bune din familie sau de la prieteni. Un weekend echilibrat în care ai, încă odată, libertatea de a alege. Stelele şi conjunctura astrologica te avantajeaza astăzi, protejându-te eficace împotriva atacurilor familiei şi prietenilor care vor neapărat să te scoată la plimbare sau la munte. Tu vrei să stai acasă, asta spun și marii înțelepți ai distopiei sanitare! Duminica trebuie sa eviţi asumarea de angajamente şi responsabilităţi pe termen lung, să nu faci promisiuni bombastice pe care apoi să le regreţi!

RAC Stelele spun că eşti inspirat în abordarea, cu ştiinţă şi artă, a problemelor tale personale. Chiar dacă nu eşti aproape de o rezolvare finală, în aceast weekend poţi face unele progrese. Conjunctura astrologică arată că timpul munceşte pentru tine! Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In aceasta perioada a weekendului ai ceva noroc. Se poate să primeşti scurte veşti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Surprize plăcute şi mai puţin placute, situaţii care evolueaza spre intorsaturi neaşteptate, dar comice până la urmă, sunt deliciile weekendului.

LEU Weekendul pendulează între „nu prea clar” şi „nu prea precis”. Trebuie să faci eforturi ca să stai înafara discuţiilor şi să nu te pierzi în ceaţa confuziei. Evită tot ce e „important”! Toată lumea se grăbeşte. În acest weekend este indicat să-ţi oferi un moment de respiro şi să vezi în ce parte vrei să o iei. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta sentimentală. Nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi înstrainează, în loc să atragă!

FECIOARĂ Poziţiile planetelor arată un plan sentimental foarte încărcat. Deci, situaţii noi care pot ridica probleme greu de rezolvat. Mici reproşuri din partea celor din jur, din cauza neatenţiei tale. Debarasează-te de toate prejudecatile si micile frane psihice care ti-au frânt elanul si nu ţi-au permis să-ti arati adevaratele calitati de organizator şi de ce nu, de arhitect amator. Eleganta şi bunul-gust sunt elementele necesare în viaţa de zi cu zi. Nu spune că nu ai bani suficienţi ca să fii la modă. Coco Chanel spunea că elita crează moda intr-o zi, când nu are bani!

BALANŢĂ Ai nevoie de căldură sufletească, tandreţe şi înţelegere. Stelele spun că poţi găsi în familie, cu prietenii, destule prilejuri ca afectivitatea ta să fie mulţumită, măcar în acest weekend! Duminică nu trebuie sa forţezi lămurirea unor situaţii, deoarece atuul pe care te bazezi, armonia empatică, nu te ajuta prea mult. O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp încearcă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele. Atenţie la datele primite, deoarece de multe ori reprezintă părerea celui în cauză şi nu o descriere cît mai apropiată de realitate. Duminică seara poți să primeşti o veste, care te poate bucura.

SCORPION Ai vânt din pupa, adică ai noroc! În weekend te afli într-un mediu favorabil, unde toată lumea este de acord cu părerile tale. Și le repetă ca un cor antic. Sâmbătă – micile infumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care de fapt nu l-ai avut. Cineva, probabil din Fecioară sau Săgetător încearcă să te ajute, să-ţi intre în graţii. Sâmbătă seara eşti invitat, se pare, la o petrecere veselă, poate la un nativ din Peşti, poate la o petrecere, în avans, de Dragobete. Duminica, zi de ordine şi curăţenie!

SĂGETĂTOR Sâmbătă eşti cam nervos şi poate ai motive, pentru că cineva încearcă să-ţi invadeze teritoriul virtual, poate parcarea. Duminică trebuie să te relaxezi şi să-ţi refaci capacitatea de muncă. Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Cercul tau de prieteni este destul de bun, nu te baga in cine ştie ce fiţe. Duminică nu uita că o anumita rutina se cere in profesie sau meserie si se numeste metoda, dar in dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca sa-i intretii veşnic flacăra!

CAPRICORN Obiectivele tale realiste te duc către o creştere a încrederii în forţele proprii. Orice realizare, cât de mică, te face mai încrezător. Domeniul sentimental este avantajat în acest weekend. Horoscopul tau te sfatuieste sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, inainte ca ceilalti sa se prindă că nu stii să te descurci. Poate că este vorba de petrecerea de sâmbătă seara. Sau de petrecerea de Dragobete de care esti responsabil, ceva de genul ăsta. În orice caz, distracţia este pe măsura dorinţei tale. Stelele fixe te avertizeaza sa-ti supraveghezi sănătatea şi regimul alimentar şi trebuie să mai răreşti ţigarile!

VĂRSĂTOR Ai planuri ambiţioase în weekend. Trebuie să ai în vedere că trebuie să te descurci singur, toţi cei care te pot ajuta au şi ei propriile programe. Seară de sâmbătă plăcută, poate la un film pe Netfliz sau alta platformă. Sâmbăta o poti folosi sa iei, in sfarsit, decizia aceea desteapta, curajoasa si dreapta, la care te gandesti de mai multa vreme. Nu tot ce este adevarat şi drept trebuie, însă, spus in gura mare, trebuie sa dai dovada de mai multa diplomaţie şi tact in relatiile cu familia ta, cu anturajul tau. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în jungla asta de beton, cine nu are un plan, este devorat de concurenţi!

PEŞTI Cu Soarele în zodie urmeză-ţi intuiţia, primul impuls. În weekend fă o surpriză celor dragi, o să fie bucuroşi. Dar, nu eşti avantajat în comunicare, vorbeşte puţin, precis şi zâmbeşte mult! Simţul tău posesiv ţinut prea mult în frâu, se răzbuna sâmbătă. Discutii aprinse cu cineva de la care vrei să obtii ceva important. Reuşită, pentru că încăpăţânarea bate logica. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te uiți la un concert online, poate o prăjitură cu cafea scumpă, la o petrecere de Dragobete, sau pur şi simplu, să stai relaxat în pat.