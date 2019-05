Vreți să vă trimiteți numele pe Marte? Eu l-am trimis. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Horoscop Cu comentariul să-mi pun numele ca să ajungă pe Marte. Nu m-am grăbit, mi-am zis câți nebuni trebuie să fie ca să-și trimită numele pe Marte? Că a mai fost o afacere, cu vânzarea de loturi pe Lună, sau cu denumirea unor asteroizi cu numele tău. Apoi am uitat, aveam alte pisici de scărpinat!





25,26 mai

Horoscop Pe 25 mai s-au născut: Ralph Waldo Emerson, Iosif Broz Tito, Robert Ludlum, Eugen Simion, iar pe 26 John Wayne, Philip Michael Thomas, Lenny Kravitz, Edmond de Goncourt, Vintilă Corbul, Radu Păun, Stan Golestan, Aurel Popa.

Pe 25 mai, care anul acesta cade sâmbătă, este un reper interesant în calendarul vechi.

Este Ziua Pietrei. Tradiţional, în calendarul fix este, pe 25 mai ziua lui Ioan Fierbe Piatră, Intrătunul, a treia aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul – nu se lucrează la câmp! Şi Sf.Mc. Celestin. Drăguţ nume, Celestin, pare potrivit pentru un băiat bun şi înclinat către studiul medicinei. Sau de ce nu, astronom, sau astrolog are “celest” în componenţa numelui. Pe 26 mai sunt Sfinţii: Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70. Averchie şi Elena.

În calendarul vechi, de la daci, începeau sărbătorile tradiţionale ale verii, care dacă nu se respectă atrag represalii meteorologice şi primejduirea recoltei. “Poporul nu lucrează crezând că va fi ferit de orişice cumpănă şi furtună grea, mai ales cu fulger, trăsnet şi foc, pentru că Ion, fierbâbd piatra o duce şi o descarcă unde voieşte, mai ales pe semănăturile sau livada celui care i-a necinstit ziua. Ion Fierbe Piatra este rău de inundaţi!” (Marian, 1994, II, pagina 348)

Sărbătoarea Pietrei. Piatra care fierbe. Poate cea mai veche sărbătoare din tot calendarul. Mai înainte de Lupul Şchiop, de Cavalerul Trac şi, bineînţeles, mult, mult mai înainte de sărbătorile creştine.

Probabil că datează din timpul glaciaţiunii Wurm. C.S. Nicolaescu-Plopşor zicea: “Măi nene, zice, dacă chiar vrei o dată să spunem acum douăzeci de mii de ani!”

Sfârşit de paleolitic. Frig, foarte frig! Încă nu se inventase olăritul şi oamenii aveau nevoie de ceva cald, un lichid acolo, un fel de supă şi ceai în acelaşi timp. Fierbinte să fie! Oalele lor erau din lemn, aşa că nu puteau să le pună pe foc. Inventiv, omul preistoric a găsit o soluţie: încălzea pietre alese cu grijă până ce aproape se înroşeau apoi le cufunda în oala de lemn, în supa-ceai. Piatra înroşită fierbea lichidul!

Mai târziu, peste mii de ani, când olarii noştri de la Cucuteni făceau adevărate opere de artă, s-a stabilit ca aducere aminte această zi, când “se fierbea piatra”.

Oamenii “primitivi” au avut întotdeauna o dreaptă judecată. Să ne amintim de pieile roşii, de Winnetou al lui Karl May. Nici strămoşii noştrii nu au făcut excepţie. Au stabilit, pe bună dreptate, ziua pietrei care fierbe ca aducere aminte de unde veneau şi cât de greu au dus-o atunci!

Peste sărbătoarea din paleolitic s-a calchiat o sărbătoare creştină, aşa cum o haină veche este din nou la modă dacă i se schimbă numele şi se adaugă accesorii noi.

Dar ceea ce doream să vă spun, este că pe 25 mai 1977 a avut loc în State premiera fabulosului “Star Wars” – “Episode IV – A New Hope”.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, cea mai importantă legendă tehnologică, un mit modern, a fost dăruită publicului pe 25 mai 1977, a fost proiectată concomitent în 32 săli de cinematograf, în State, distribuitor 20th Century Fox. Star Wars, episode IV, A New Hope. Opera de excepție a lui George Lucas, scenarist și regizor. Un succes răsunător, un public extaziat. Reacția publicului din State a închis gura criticilor profesioniști și i-a făcut binevoitori. Un space opera făcut cu bani puțini, exterioarele au fost filmate în Tunisia, am văzut locurile. Un buget de 11 milioane de dolari, care a adus 776 milioane de dolari. Cel mai mare succes de box office, din toate timpurile, luînd în considerație investiția și dinamica încasărilor. Dar, poate fără să vrea, George Lucas a pus bazele unei legende moderne. În definitiv opera cinematografică abordează un subiect vechi de când lumea: binele învinge întotdeauna. Fetele și băieții buni îi înving pe cei răi! Dar George Lucas a fost atins de aripa geniului. După cum declara el însuși: ”…în alcătuirea corpului cavalerilor Jedi și a Forței, m-am inspirat din viața înconjurătoare, am luat exemplele unor oameni care și-au dedicat viața luptei împotriva răului, pentru republică și democrație. Părinții Națiunii m-au inspirat…”

Am fost întotdeauna un cavaler Jedi. Oameni obișnuiți, ca mine, l-au inspirat pe George Lucas. Am realizat aceasta când am văzut Star Wars în toamna anului 1977, la Sala Mica a Palatului, în avanpremieră. Bucureștii mai miroseau a moarte, după marele cutremur din 4 martie, ruine peste tot, mai erau femei în mare doliu, dar A New Hope mi s-a părut catalizatorul care să coaguleze energiile unei națiunii rănite și întristate. Da, un film, o operă artistică, poate face multe!

Am rămas același cavaler Jedi. De ziua mea am primit trei păpușoi de pluș, cum altfel, Yoda, un breloc de chei light saber, un penar de metal și o cană cu imagini din Star Wars. De pe monitor se uită la mine miniaturile roboțeilor R2-D2 și C-3PO.

Pustnicia mea nu face decât să sublinieze starea lucrurilor, oare Obi-Wan Kenobi nu se pustnicise și el? Până când vreo prințesă în pericol o să mă cheme în ajutor, pentru că sunt singura ei speranță. Dar cu cine o să las cei opt căței?

Nu o să vorbesc de celelalte serii, de subiecte, de actori, de scenarii. Nu mi-au plăcut, pe unele nici nu am putut să mă uit până la sfârșit! Cum nu mi-a plăcut GOT. Un serial unde toată lumea se dezbracă, toată lumea moare, mii de personaje, mesajul negativ nu poate să atragă decât aversiunea și disprețul meu. De gustibus… fără nicio îndoială. Dar, cunoscând tagma perversă a autorului George R.R. Martin, trebuie să mă abțin de la epitete și înjurături, nu fac parte din morala mic burgheză.

Un singur lucru o să vă mai spun. Adevărata și singura sărbătoare Star Wars este pe 25 mai și astăzi sărbătorim 42 de ani.

De aceea vă numesc şi “padawani”, ucenicii cavalerului Jedi!

Dar, altceva doream să vă comunic. Dacă doriți, puteți să vă trimiteți numele pe Marte. Eu am făcut-o, vezi https://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/mars2020/certificate/909324737339.

Acum câteva zile, poate o săptămână, o fină de a mea de la NASA mi-a dat adresa aceasta: https://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/mars2020/. Cu comentariul să-mi pun numele ca să ajungă pe Marte. Nu m-am grăbit, mi-am zis câți nebuni trebuie să fie ca să-și trimită numele pe Marte? Că a mai fost o afacere, cu vânzarea de loturi pe Lună, sau cu denumirea unor asteroizi cu numele tău. Apoi am uitat, aveam alte pisici de scărpinat!

Aseară mi-am amintit, că am recitatit emailul lui Beatrice. Am intrat și ce sa vezi, peste 3,7 milioane de ”nebuni” care și-au pus numele să fie trimise pe Marte. Pe primul loc, până acum este Turcia. Se pare că turcii nu se simt bine în împărăția lui Erdogan, măcar numele să-l trimeată departe, cât mai departe.

NASA va inscripționa toate numele ce vor fi înregistrate până pe 30 septembrie pe un suport de silicon, cu ajutorul unui flux concentrat de electroni. Fontul literei este de 75 de nanometri, adică mai mică decât a mia parte dintr-un fir de păr. Se estimează că maximul admis pe cipul de silicon, este de 800 de milioane de nume. Cipul va fi îmbrăcat în sticlă incasabilă și va fi fixat pe un Mars Rover, care va pleca spre Marte în iulie 2020, în timpul ”ferestrei” de apropiere maximă dintre Pământ și Marte. Se estimează că robotul va ajunge pe Marte în februarie 2021. Principala lui misiune este să găsescă dovezi, urme ale unei vieți, se pare, stinsă astăzi, pe Marte.

Dacă nu o să ajung niciodată pe Marte, măcar numele meu să ajungă!

După cum, dacă ziua de astăzi nu a fost strălucită, avem speranța că mâine poate fi mai bine, doar este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Fii calm şi zâmbitor, azi cineva drag are nevoie să îl pui pe el pe primul plan şi să îi dai atenţie şi respect. Eşti cel mai bun, eşti în frunte, dar astăzi ajută-ţi jumătatea, partenerul! Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, consert, film sau la un club pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

