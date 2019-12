Tristeţe mare în familia Andreei Tonciu, după ce un membru al familiei s-a stins din viaţă. Mama Andreei a făcut anunţul, în urmă cu puţin timp, pe reţelele de socializare, în care împărtăşeşte cu prietenii virtuali vestea tristă.

Unul dintre unchii vedetei a trecut în nefiinţă şi nu se știe încă, dacă bărbatul suferea de o boală de mai multă vreme. „Ai plecat prea repede dintre noi, cumnat drag şi scump. Nu te vom uita niciodată. Ai fost cumnat, dar şi cel mai bun prieten”, a scris Maria Tonciu.

Andreea Tonciu are și alte probleme legate de sănătatea sa, scrie Cancan.

“Am probleme, mă doare foarte tare spatele, probabil am sânii prea mari și mă doare spatele rău de tot și am venit să mă fac bine. Am venit să văd despre ce e vorba, de ce am durerile astea, pe care nu le-am avut în viața mea. Fac sală foarte multă, corpul meu nu a fost obișnuit cu sala, că nu am făcut sală în viața mea. Acasă în afară de mâncare și ordine, nu fac altceva. Am o doamnă care îmi face curățenie generală. O viață am, trebuie să-mi fac și eu toate plăcerile. O să-i spun și soțului meu să vină aici (n.r.: la masaj) ca să se relaxeze și el”, a declarat Andreea Tonciu în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.