Patronul clubului de tenis Pamira Sibiu, Marius Vecerdea, a fost „vedeta” unui scandal-monstru în care a fost foarte aproape să-i ia la bătaie pe arbitrii unui turneu, acuză Paul Găvănescu, tatăl unei fetițe care disputa un meci.Omul spune că a fost agresat de patron atunci când i-a atras atenția să nu mai întrerupă partida și să nu mai țipe la arbitrii.

Cu toate că a fost sancționat, Marius Vecerdea își vede nestingherit de treburi, fără să fi plătit pentru faptele sale.

Despre incidentul din 2016, ProSport are detalii tulburătoare și mărturiile victimei lui Vecerdea. Paul Găvănescu povestește cu lux de amănunte cum a fost agresat.

Patronul Pamira și-ar fi ieșit din minți în urmă cu trei ani, atunci când clubul său de tenis a organizat un turneu, la Sibiu. Vecerdea nu s-a războit atunci doar cu arbitrii turneului, pe care i-a umilit, ci și cu părintele unei jucătoare participante la turneu.

Scandalul a izbucnit după ce Paul Găvănescu, tatăl unei fetițe care disputa atunci un meci, i-a atras atenția lui Vecerdea, care era directorul turneului, să nu mai întrerupă partida. Reacția acestuia a fost una golănească, după cum spune Găvănescu: l-a lovit în față cu pumnul pe cel care îl admonestase.

Arbitrii umiliți

Așa cum reiese din raportul Comisiei de Disciplină a Federației Române de Tenis, Marius Vecerdea și-a vărsat apoi nervii pe arbitrii turneului. A urlat la ei și i-a jignit, încercând să-i determine să nu aplice regulamentul de joc.

Pe baza raportului, patronul de club a fost sancționat.

„Dl. Marius Vecerdea, în calitate de Director de Turneu și președinte al clubului CS Tenis Club Pamira – Sibiu, club afiliat la FRT, nu a colaborat politicos și regulamentar cu un oficial al FRT (arbitrul principal), s-a manifestat ca un spectator și nu ca un Director de Turneu.

A intervenit în multe situații de fapt, cu voce tare, depășindu-și atribuțiile aferente unui director de concurs, aceste intervenții escaladând conflictul cu dl. Paul Găvănescu, culminând cu manifestarea actelor de violență fizică. (…) Atât din raportul prezentat de Dl. Ursu Dorin, în calitate de arbitru principal, dar și din declarația acestuia, Dl. Marius Vecerdea s-a implicat în impunerea unui alt sistem de scor, altfel decât cel menționat pe site-ul FRT, cât și pe avizierul competiției.

Dl Marius Vecerdea, ca Director de turneu avea datoria să solicite acest lucru altor persoane oficiale și nu să-i impună arbitrului principal un alt mod de desfășurare a meciurilor, încălcând astfel regulamentul”, se arată în documentul Comisiei, citat de prosport.ro.

Vecerdea, către arbitru:„Chem poliția să te dea afară!”

Constatările Comisiei de Disciplină a Federației Române de Tenis despre faptele lui Marius Vecerdea sunt de-a dreptul halucinante:

„Este surprinzătoare și în totală contradicție cu poziția sa de director de concurs și organizator de competiție, atitudinea d-lui Marius Vecerdea față de un oficial, în persoana d-lui Ursu Dorin (în calitate de Arbitru Principal)”.

Comisia de Disciplină a citat chiar din raportul arbitrului: „Am încercat să port o discuție cu acesta într-un mod civilizat, asupra sistemului de scor, dar a început să țipe la mine că nu e de acord cu sistemul de scor, că a fost anunțat târziu de acest sistem și că nu e de acord cu el așa că vom juca până la 6. A urlat că oprește turneul dacă nu joc până la 6 și m-a întrebat până la cât se joacă. Apoi tot urlând au urmat cam aceleași dialoguri: «Până la cât joci?» Eu mereu ziceam până la 4 seturi scurte, iar dânsul «leși afară, nu mai am nevoie de arbitri, chem poliția să te dea afară. Până la cât joci?» Am dat același răspuns și mi-a zis «Ești suspendat, ieși afară, chem poliția să te dea afară». Am încercat să calmez situația spunând că nu e în regulă tonul și atitudinea asta, mai ales că eram afară în mijocul bazei și în văzul tuturor”.

I-a sfidat pe oficialii federației

Prezent în fața Comisiei de Disciplină a FRT, patronul Pamira i-a sfidat și pe oficialii Federației, așa cum reiese din raport.

„Ca președinte al Comisiei de Disciplină, prezent la AGO-FRT din 22.04.2016, în calitate de observator doresc să fac o mențiune: câțiva delegați, reprezentanți ai cluburilor/asociațiilor sportive afiliate FRT, printre care și Dl. Marius Vecerdea, în mod premeditat, au părăsit sala de ședințe înainte de final, dar după dezbaterea punctului de pe ordinea de zi, pentru care au părăsit sala, cu stupoare am remarcat că acesta a revenit, pentru ce???. Consider că Dl. Marius Vecerdea (în calitate de reprezentant al unui club afiliat), prin atitudinea domniei sale, a ignorat și a sfidat suveranitatea organului suprem al FRT, adică Adunarea Generală a cluburilor / asociațiilor afiliate”, se arată în raportul întocmit de Comisia de Disciplină.

Suspendare și pentru patron și pentru victimă

În comparație cu faptele de care a fost acuzat, sancțiunea aplicată de FRT a fost mult prea blândă. Vecerdea a fost suspendat un an, perioadă în care nu ar fi avut voie să organizeze turnee.

„Sancționarea D-lui Marius Vecerdea (…) cu suspendarea dreptului de a pătrunde în incinta bazelor sportive la concursurile organizate conform calendarului competițional al FRT pe o perioadă de 12 luni, (…) în solidar cu structura sportivă Tenis Club Pamira, cu suspendarea dreptului de a organiza competiții înscrise în Calendarul competițional al FRT pe o perioada de 12 luni”, se arată în hotărârea FRT.

Culmea, Federația l-a pedepsit și pe Paul Găvănescu, victima lui Vecerdea, aceasta primind interdicția de a-și însoți fiica la turnee, pe o perioadă de 6 luni.

Pedeapsa a rămas doar pe hârtie

Paul Găvănescu, cel care i-a căzut victimă lui Vecerdea, susține că sancțiunea a rămas doar pe hârtie. Afaceristul și-a reluat activitatea după doar câteva luni, nestingherit de oficialii Federației Române de Tenis.

„A fost dată decizia aceea de suspendare de un an. Problema a fost că la maximum 2-3 luni de zile i-a dispărut această suspendare. A început să organizeze competiții în aceeași bază, la Pamira. Am verificat personal asta, am făcut chiar print-screen-uri de la turneele organizate de Marius Vecerdea. Pe site-ul FRT, toate turneele organizate la copii și juniori sunt online și se văd – cine organizează, cine arbitrează, care sunt rezultatele. Lucrurile, practic, au mers în continuare fără nicio problemă. Nu știu cum a reușit”, ne-a declarat Paul Găvănescu.

Polițiștii, acuzați că au îngropat dosarul

Părintele fetei care a asistat la scenele de acum trei ani, Paul Găvănescu, spune că polițiștii au îngropat cazul. Acesta nici măcar nu a fost informat despre soarta dosarului penal deschis în 2016! Un caz grav, rămas nerezolvat până acum, din motive ce țin probabil de „subteranele” instituțiilor abilitate să le soluționeze.

