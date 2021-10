Numărul morților din cauza coronavirusului provoacă haos. Sicriele nu mai au loc în capele la Iași

Mari probleme și la cimitirele din Iași, acolo unde numărul deceselor provocate de coronavirus au crescut alarmant în ultimele săptămâni.

La capela cimitirului „Petru si Pavel” erau depuse în această sâmbătă dimineața 11 sicrie. Şapte dintre acestea aveau capacul bătut în cuie, o procedură folosită de obicei la decesele provocate de coronavirus.

Sunt mari probleme și în cimitirele din Iași

„Nu cred ca mai încape niciunul acum. Firmele de pompe funebre mai mari au cameră mortuară şi aduc sicrie pe măsura ce se eliberează capelele”, a spus un ieșean pentru siteul ziaruldeiasi.ro.

Vineri a fost raportat un număr record de decese asociate COVID în Iaşi – 34. Dintre acestea, 19 au fost la persoane din municipiul Iaşi, conform sursei citate. La Botoșani, în această lună, numărul persoanelor care mor, lunar, s-a dublat, din cauza deceselor provocate de coronavirus, iar autoritățile a probleme cu locurile de veci.

Groparii din Botoșani se plângeau că nu mai fac față la numărul de decese provocate de pandemia de coronavirus. Activitatea este una extrem de intensă în ultimele săptămâni și pare a avea ritmul unei din timpul războiului. Conducerea Serviciului Public de Administrare Pieţe, Obor şi Cimitire (SPAPOC) a decis să închirieze un excavator care să sape gropi pentru că, efectiv, groparii nu au mai făcut faţă valului de înhumări.

La Botoșani, groparii nu mai făceau față morților

„Pe 12 octombrie au fost 14 înhumări. Am închiriat un excavator. A fost o situaţie de forţă majoră deoarece trebuiau săpate şapte gropi. Celelalte familii aveau deja locuri concesionate”, declara Marinela Vieru, directorul SPAPOC.

„Am avut un deces în familie şi am avut parte de o situaţie greu de descris în cuvinte. Când am mers la priveghi erau trei persoane decedate depuse în capela de lângă biserica de la Pacea, două în pridvor şi două în biserică. Este multă durere. Nu am crezut că acest coronavirus va aduce o aşa de mare durere”, afirma un locuitor din Botoșani pentru monitorulbt.ro.