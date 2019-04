Teo Trandafir, dată în primire de mâna dreaptă. Nuami nu s-a ferit de cuvinte. Culisele din spatele camerelor

Nuami Dinescu, cunoscută românilor ca Tanța – a fost colega de platou cu Teo Trandafir pentru mulți ani, iar toți fanii acestora au crezut că între cele două există o relație de prietenie excelentă.





Ulterior, Nuami Dinescu a decis să se retragă din televiziune. Cu toate acestea, se pare că nostalgia și-a făcut simțită prezența, iar aceasta a depănat amintiri despre una dintre cele mai fericite perioade din viața ei. Aceasta a oferit publicului informații despre ceea ce se întâmpla pe platoul de filmare atunci când camerele de filmat erau oprite.

„A fost o relaţie bună, cum s-a văzut la televizor. Din punct de vedere profesional, a fost cea mai fericită relaţie care se putea. A fost o combinaţie bună, o chimie bună, pentru că se îmbinau spontaneitatea şi lectura ei cu ceea ce ştiam eu. Iar în momentul în care începem să lucrăm, eu sunt un om foarte docil, nu ţin neapărat să-mi impun părerile”.

„A fost o relaţie foarte bună, eu am învăţat lucruri de la ea şi am făcut-o fără să-mi spună ea – am observat cum se purta cu echipa, ea era bună cu toată lumea. Au fost lucruri care mi-au plăcut, lucruri care nu mi-au plăcut, dar alea, repet, erau ale omului şi pe mine m-a interesat foarte mult să facem performanţă. Dovadă ce a rămas. Noi nu ne-am certat niciodată, o singură dată am avut un diferend pe nişte date istorice, în rest nu ne-am contrat niciodată, poate şi pentru că eu nu mă cert cu nimeni niciodată. A fost o perioadă în care am învăţat lucruri, aşa mă raportez la acea perioadă. Iar ea a fost omul care mi-a zis să nu zic niciodată nu, indiferent cât de greu mi-ar fi”, scrie Cancan, care citează Adevărul.

