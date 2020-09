Suprinzător, cântăreața Anna Lesko este în continuare o mamă singură. Fiul ei, Adam, a venit pe lume în urma relației pe care vedeta a avut-o cu Adrian Neniță, alias DJ Vinnie, de care ea s-a despărțit în urmă cu ceva timp. Anna Lesko a mărturisit, în cadrul unui interviu, că este o mamă exigentă.

„Cu Adam mai am momente când îl mai cert, pentru că sunt dăți când exagerează, nu mă lasă în pace, dar cu el merge cu dialog. Pare că înțelege, mai puțin când e vorba despre noțiunea timpului. Încă nu știe ce înseamnă o oră și, dacă îi zic să mă lase o oră că am puțină treabă, vine din 5 în 5 minute să mă întrebe dacă am terminat. Câteodată mă amuză, dar câteodată am treabă.

Bine, și eu sunt învățată cu educația strictă a părinților mei și fac militărie cu el. Știu că sunt toată ziua cu gura pe el, micuțul, dar cred că mai bine acum, cât e mic, decât mai târziu. Nu-mi plac părinții care spun că e prea mic copilul ca să înțeleagă. Trebuie să-i explici de mic”, a declarat cântăreața, în cadrul interviului acrodat pentru revista VIVA!

Își dorește ca băiatul ei să fie bine educat

Anna Lesko a mai spus că vra ca fiul ei să fie un copil și un adult educat.

”Eu acum urmăresc la Adam alte lucruri – să știe să- și ducă farfuria în chiuvetă, chestii care țin de organizare. Un copil trebuie de mic să știe exact ce trebuie să facă.

Să nu fie un dezorganizat și dezordonat, că înnebunesc! Poate că sunt un pic stresantă acum cu el, dar o să-i prindă bine pe mai târziu. Vreau să fie un copil și un adult educat”, a mai spus artista.