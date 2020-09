„Nu obișnuiesc să vorbesc despre viața mea personală și nici el nu a făcut-o până acum. Dar da, suntem împreună”, a declarat artista. Aşadar, Inna şi-a asumat relația cu artistul Deliric. Prezentă la o emisiune TV, aceasta a vorbit despre rolul ei în emisiunea “Masked Singer România” care va debuta în această seară la Pro TV.

Inna: “Sunt super binecuvântată”

Inna a fost invitată la “Vorbește Lumea” împreună cu Jorge și au vorbit despre show-ul “Masked Singer România” care are premiera azi, de la ora 20:30, la Pro TV.

“Niciodată nu îmi învăț poezia, cred că de-asta nici nu prea apar la televizor. (…). O să vedeți că există niște indicii care o să ne inducă foarte mult în eroare, nici nu o să îți dai seama cine se află sub mască. E un șoc total. Dacă se întâmplă să ghicești, e foarte bine”, a spus Inna despre emisiunea în care este detectiv alături de Ana Morodan, Codin Maticiuc și Horia Brenciu.

Cine este Deliric?

Artistul deține și brandul PORC și FACEM Records, o casă de discuri independentă. În plus, artistul este și antreprenor, după ce business-ul său a crescut de la 3 tricouri vândute în 2011 la 300 de produse și o cifră de afaceri de aproape 1 milion de euro. Deliric (Răzvan Eremia), a povestit cum a reușit să facă primii pași în antreprenoriat:

Nu m-am înțeles cu casele de discuri pentru că nu îmi place să îmi spună alții ce să fac. Când am descoperit internetul, la sfârșitul anilor 90, am sesizat o portiță și că pot să dau muzica mea direct oamenilor. Ne făceam singuri CD-urile și le vindeam pe forumuri. Am ținut cu dinții să fiu independent. Muzica am vândut-o direct noi. Am învățat de unul singur să fac grafică pentru CD-uri, îmi făceam poze… Și pentru că rapperii trebuiau să aibă blugii foarte largi, când eram copil mi-i făceam singur. Am rămas cu visul asta de a face hainele tot eu și am făcut un magazin online, să vând hainele mele. Am pornit cu trei tricouri în 2011 și acum am ajuns undeva le vreo 300 de produse și un business cu o cifră de afaceri de aproape 1 milion de euro, a spus Deliric într-un interviu recent.

Mesajul Innei pe social media

“Sunt supercuvântată că fac ceea ce îmi place (n.r.: muzică). Am prieteni care încă mă mai întreabă când îmi caut un job serios. (…). S-ar putea să intru și eu în televiziune, îmi place cu microfonul. M-am uitat la tine ce frumos ai citit înainte de emisiune”. În legătură cu povestea de dragoste pe care o trăiește alături de artistul Deliric, ea nu a rostit niciun cuvânt, deși știe că fanii lor sunt nerăbdători să afle cum a început totul și nu numai.

Mai mult, Inna a lansat astăzi, 11 septembrie, piesa “Read My Lips” care este o colaborare artista de origine columbiană Farina – numele ei din buletin este Farina Pao Paucar Franco, informează cancan.ro.