Nu doar Qatargate: Eva Kaili se confruntă și cu o anchetă privind o schemă de fraudare a UE

Ancheta o are în vizor pe Eva Kaili pentru trei presupuse acțiuni de fraudă: dacă a indus în eroare Parlamentul cu privire la locația asistenților săi și la munca acestora; a luat o parte din rambursările lor pentru călătoriile de serviciu „fictive” pe care le-a orchestrat; și și-a însușit, de asemenea, o parte din salariile lor, potrivit unei scrisori a Parchetului European (EPPO) către președintele Parlamentului, Roberta Metsola.

Un alt deputat grec al UE, Maria Spyraki, a făcut, de asemenea, parte din aceeași anchetă. Anchetatorii o acuză că a indus în eroare instituția cu privire la activitățile asistenților ei și că le-a cerut să declare cheltuieli pentru deplasările în interes de serviciu false. Cu toate acestea, din documente nu reiese că Spyraki ar fi luat o parte din salariile asistenților sau din rambursări false.

Anchetatorii spun că Kaili datorează Parlamentului European „în jur de 100.000 de euro”, potrivit unei surse familiarizate cu speța. Detaliile oferă prima perspectivă reală asupra anchetei de când a devenit publică în decembrie, la doar câteva zile după ce Kaili a fost închisoă sub acuzația că a fost implicată într-un scandal și mai mare, Qatargate – presupusa rețea de mită despre care procurorii spun că a implicat țări precum Qatar și Marocz, care au mituit unii membri ai Parlamentului European. Acum atenția se îndreaptă asupra cazului de fraudă.

Deputații europeni din comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului vor discuta pentru prima dată marți, cu ușile închise, cazul lui Kaili. Kaili, care a fost mutată în arest la domiciliu la începutul acestei luni, se confruntă în prezent cu cererea procurorului de ridicarea imunitatea – un privilegiu acordat parlamentarilor UE. Parchetul UE, care investighează frauda penală legată de fondurile UE, a susținut că probele din anchetă sunt foarte solide.

„Actuala anchetă se referă la suspiciuni puternice de fraudă repetată și/sau alte nereguli grave”, a declarat procurorul șef european Laura Kövesi în scrisoarea publicată de POLITICO, care a fost trimisă Parlamentului în decembrie și a cerut ca atât lui Kaili, cât și lui Spyraki să fie ridicată imunitatea. EPPO a refuzat să dea alte detalii din anchetă. Kaili a răspuns prin intermediul unui avocat, spunând că va returna toți banii și că va respecta toate recomandările.

Spyraki a declarat pentru POLITICO că speța ei nu are nimic de-a face cu cazul Kaili și ea a confirmat că nu a fost pusă sub acuzare niciodată pentru fraudă. „Nu am nicio dispută cu privire la buget pe baza responsabilității mele de supraveghetor”, a spus ea. „Am plătit deja suma relevantă și am cerut deja serviciilor să-mi reevalueze cazul.”, a mai spus Spyraki.

Retrageri

Procurorul european a făcut publică ancheta privind frauda pe 15 decembrie, la doar câteva zile după ce Kaili fusese arestată la Bruxelles în legătură cu Qatargate.Notificarea le-a menționat atât pe Kaili, care aparținea grupării Socialiștilor și Democraților de centru-stânga, cât și pe Spyraki, fost jurnalist și fost purtător de cuvânt al partidului grec de centru-dreapta Noua Democrație, care este afiliat la marele grup Partidul Popular European de la Bruxelles.

Anunțul a venit în aceeași zi în care Kövesi a trimis cererea ei de ridicare a imunității către Metsola. Documentele au mai menționat și patru foști angajați ai lui Kaili și doi foști asistenți ai lui Spyraki, ca potențiali participanți la diferitele scheme financiare.Dar oficialii au oferit public câteva detalii despre anchetă, menționând doar că nu are legătură cu afacerea Qatargate, care l-a menționat și pe partenerul de viață al lui Kaili, Francesco Giorgi, precum și pe alți alți actuali și foști parlamentari ai UE.

Acum încep să iasă la iveală detaliile

Potrivit scrisorii publicate de POLITICO, ancheta EPPO îi examinează atât pe Kaili, cât și pe Spyraki cu privire la nereguli privind „prezența fizică a asistenților lor la locul de muncă” și „deciziile Parlamentului European legate de timpul de lucru”. Potrivit aceleiași scrisori, o altă direcție de anchetă este legată de „misiunile false, prezentarea de documente justificative false și cererile de rambursare nejustificată a cheltuielilor de serviciu de către APA, la cererea lui Kaili și a lui Spyraki”.

APA este un acronim pentru asistent parlamentar acreditat. Kaili este, de asemenea, investigată pentru că a luat bani din salariile asistenților ei și din diverse cheltuieli fictive. Ancheta procurorului urmează unei investigații a oficiului antifraudă al UE, cunoscut sub numele de OLAF, care a fost finalizată pe 23 noiembrie a anului trecut. OLAF a transferat apoi cazul către EPPO. decembrie. OLAF a declarat că va lăsa orice urmărire pe seama parchetului.

Lupta pentru imunitate

Cazul EPPO devine, de asemenea, încurcat în lupta pentru ridicarea imunității lui Kaili. Imunitatea este un privilegiu special de care se bucură deputații europeni, menit să îi protejeze de a fi urmăriți în mod arbitrar pentru ceea ce spun sau fac în calitate de legislatori ai UE. Poate fi renunțată la o recomandare a comisiei pentru afaceri juridice și la votul tuturor deputaților europeni. Parlamentul începe acum acest proces pentru Kaili, care l-a început deja pentru Spyraki.

Deputații europeni vor discuta despre imunitatea lui Kaili la reuniunea comisiei pentru afaceri juridice de marți. Spyros Pappas, avocatul lui Kaili, a susținut că, în mod obișnuit, astfel de cazuri de fraudă sunt închise după ce OLAF își încheie ancheta – așa cum a făcut-o și cu Kaili -, legiuitorul plătind înapoi orice spune biroul că se datorează. De asemenea, el a pus la îndoială modul în care oficialii ar putea justifica ridicarea imunității pentru acțiuni care datează din 2014 „Nu putem decât să puneți la îndoială atât legalitatea, cât și oportunitatea inițiativei luate de EPPO”, a spus el. „Răspunsul poate fi dat doar de Curtea Generală de Justiție a UE.”