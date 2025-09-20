Nu doar flori și cadouri. Românii transformă banii în dovezi de iubire

Grija față de familie nu se exprimă doar prin gesturi tandre, ci și prin decizii financiare care oferă stabilitate și siguranță. Aceasta este concluzia studiului Despre bani 1:1 – Family, realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu platforma de cercetare Appinio.

Potrivit cercetării, 8 din 10 respondenți consideră produsele financiare și de asigurare ca fiind dovezi clare de responsabilitate și dragoste față de cei apropiați.

De la un buchet de flori adus fără motiv până la un fond de economii creat pentru educația copilului, românii folosesc frecvent banii ca modalitate de a-și arăta afecțiunea.

Printre gesturile cel mai des menționate se află:

pregătirea mesei preferate pentru cineva drag,

renunțarea la planuri personale pentru a fi prezent la un moment important,

sprijinul financiar pentru proiectele membrilor familiei.

Peste 40% dintre românii cu venituri mai mari de 1.000 de euro declară că economisesc bani special pentru viitorul celor dragi, planifică vacanțe împreună sau organizează surprize personalizate.

Rezultatele studiului arată că 43% dintre respondenți văd în planificarea financiară și gestionarea responsabilă a bugetului o dovadă de grijă față de familie.

Unul din trei români asociază grija cu investițiile în educația copiilor, iar 29% pun accent pe economiile pentru situații neprevăzute. De asemenea, 22% consideră că accesul la servicii medicale de calitate pentru toți membrii familiei este esențial.

La nivel de produse, cele mai populare instrumente indicate ca forme de afecțiune sunt:

contul de economii (49%),

asigurarea de sănătate pentru familie (41%),

depozitul la termen (40%),

asigurarea de viață (38%).

Pe lângă acestea, 34% menționează contul curent, 26% alte asigurări și 21% produsele de investiții.

Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX la Raiffeisen Bank România, a subliniat importanța gesturilor financiare ca expresii de responsabilitate:

„Românii își exprimă iubirea și responsabilitatea prin decizii inteligente. Așa cum oferi o îmbrățișare sau spui «te iubesc», la fel de puternic poate fi să pui bani deoparte pentru copilul tău sau să îți asiguri părinții. La Raiffeisen, vrem să fim partenerul acestor gesturi reale de grijă, oferind planuri financiare adaptate fiecărei etape a vieții clienților noștri și celor dragi lor.”

Studiul Despre bani 1:1 – Family a fost realizat de Raiffeisen Bank România împreună cu Appinio, prin metoda CAWI (chestionar online).

Eșantionul a inclus 800 de respondenți, cu vârste între 18 și 55 de ani, reprezentativi pentru populația din România. Perioada de colectare a datelor a fost august–septembrie 2025.