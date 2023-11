Novak Djokovic a dus Serbia în semifinalele Cupei Davis. N-a avut concurență

Novak Djokovic l-a învins în minim de seturi pe Cameron Norrie, scor 6-4, 6-2, și a consfințit astfel calificarea Serbiei în semifinalele Cupei Davis. Înainte ca Nole să intre în acțiune, Miomir Kecmanovic a adus primul punct pentru sârbi în duelul cu Marea Britanie, învingându-l pe Jack Drapper în două seturi, scor 7-6(2), 7-6(6).

În primul set, Djokovic a fost impecabil la serviciu și a avut nevoie de singur break pentru a tranșa lucrurile în favoarea sa, scor 6-4. Acesta s-a ridicat la nivelul așteptărilor și la actul secund, cu break, iar apoi a continuat să joace fantastic în game-urile când a pus mingea în joc și s-a impus cu scorul final de 6-4, 6-4, după o oră și 42 de minute de joc.

Jucătorul de tenis a pierdut doar 8 puncte în game-urile de serviciu (doar 3 când a pus prima minge în teren). Pentru un loc în marea finală a Cupei Davis, Serbia va întâlni sâmbătă Italia, care a învins Olanda cu 2-1, în special datorită lui Jannik Sinner, au scris cei de la Cupa Davis pe Twitter.

21 consecutive Davis Cup singles match wins ✅@DjokerNole books Serbia’s place in the semi-finals with a straight sets victory against Cam Norrie, 6-4, 6-4 🇷🇸#DavisCupFinals | @TSSRBIJE pic.twitter.com/qZlYW1UXQC

— Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2023