Monden Noutățile Netflix martie 2024. Ce filme și seriale noi apar







Noutățile Netflix martie 2024. În luna martie, platforma Netflix aduce o serie de filme și seriale noi pentru abonații săi. Printre acestea se numără titluri așteptate precum „Shirley” sau „Spaceman”.

Noutățile Netflix martie 2024. În martie, platforma de streaming Netflix pregătește o nouă serie de filme și seriale pentru a încânta publicul său. Aceste noi lansări aduc o gamă variată de titluri, de la producții originale Netflix până la filme și seriale de succes din biblioteca lor extinsă.

Filmele și serialele nou lansate pe Netflix – martie 2024

Netflix a pregătit luna asta: 3 Body Problem, o serie venită de la creatorii Game of Thrones, inspirată din cartea cu același nume, unde peste continente și decenii, cinci prieteni geniali fac descoperiri cutremurătoare, în timp ce legile științei se destramă și apare o amenințare existențială; Spaceman, un film cu Adam Sandler în rolul unui astronaut aflat de șase luni într-o misiune solitară, unde înfruntă problemele din căsnicie cu ajutorul unei creaturi misterioase pe care o descoperă pe nava sa; Shirley, unde Regina King este Shirley Chisholm, o personalitate politică marcantă, fiind prima femeie de culoare care a făcut parte din Congres și a candidat la președinția Statelor Unite.

Pe lângă acestea, ne mai întâlnim și cu: Supersex, o serie care are ca sursă de inspirație viața lui Rocco Siffred, cel mai cunoscut star porno din lume; Damsel, unde Millie Bobby Brown este o domniță supusă care acceptă să se mărite cu un prinț chipeș, dar descoperă că familia regală vrea, de fapt, să o sacrifice pentru a plăti o veche datorie; The Netflix Slam, un meci demonstrativ de tenis între legendarul Rafael Nadal și numărul 2 mondial, Carlos Alcaraz, transmis în direct.

În plus, cele 8 sezoane din Dexter, filmele Belfast, Ford v. Ferrari, Spotlight, Last Night in Soho, dar și producțiile românești Libertate și Miami Bici 2 vin pe platformă.

Titlurile lunii martie 2024 la Netflix

Spaceman – din 1 martie 2024

Aflat de șase luni într-o misiune de cercetare solitară la marginea sistemului solar, astronautul Jakub (Adam Sandler) realizează că mariajul său s-ar putea să nu mai reziste până la întoarcerea sa pe Pământ. Disperat să repare lucrurile cu soția sa, Lenka (Carey Mulligan), el apelează la ajutorul unei creaturi misterioase de la începutul timpului, pe care o găsește ascunsă în adâncurile navei sale. Hanuš (dublat de Paul Dano) face echipă cu Jakub pentru a înțelege care au fost greșelile înainte de a fi prea târziu. Filmul, regizat de Johan Renck, este bazat pe romanul Astronautul din Boemia. Din distribuție mai fac parte Kunal Nayyar, Lena Olin și Isabella Rossellini.

| Regizat de: Johan Renck

| Scris de: Jaroslav Kalfař și Colby Day

| Bazat pe romanul Astronautul din Boemia de: Jaroslav Kalfař

| Produs de: Michael Parets, Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan, Tim Headington, Lia Buman, Max Silva

| Producători executivi: Johan Renck, Ben Ormand, Barry Bernardi, Jaroslav Kalfař|Cu: Adam Sandler, Carey Mulligan, Kunal Nayyar, Lena Olin, cu Isabella Rossellini și Paul Dano

3 Body Problem – pe Netflix din 21 martie 2024

Decizia crucială luată de o tânără femeie în China anilor ’60 reverberează în spațiu și timp până în zilele noastre. În timp ce legile naturii se destramă inexplicabil, un grup strâns de oameni de știință geniali își unesc forțele cu un detectiv cu metode mai neortodoxe pentru a înfrunta cea mai mare amenințare din istoria omenirii.

Distribuția serialului (în ordine alfabetică): Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong și Jonathan Pryce.

| Regizat de: Minkie Spiro, Jeremy Podeswa, Derek Tsang și Andrew Stanton

| Scris de: David Benioff, Cixin Liu, D.B. Weiss, Alexander Woo, Rose Cartwright, Madhuri Shekar

| Inspirat de romanul Problema celor trei corpuri de: Cixin Liu

| Producători executivi: David Benioff, D.B. Weiss, Alexander Woo, Bernadette Caulfield, Rian Johnson, Ram Bergman, Nena Rodrigue, Lin Qi, Jilong Zhao, Xiaosong Gao, Lauren Ma, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Rosamund Pike, Robie Uniacke, Derek Tsang și Andrew Stanton.

SHIRLEY – din 22 martie 2024

SHIRLEY spune povestea lui Shirley Chisholm, o personalitate politică marcantă, fiind prima femeie de culoare care a făcut parte din Congres și a candidat la președinția Statelor Unite. Filmul este o cronică a campaniei sale prezidențiale îndrăznețe și revoluționare din 1972.

| Scris și regizat de: John Ridley

| Produs de: Anikah McLaren, Elizabeth Haggard și Regina King|Cu: Regina King, Lucas Hedges, Michael Cherrie, Dorian Missick, Amirah Vann, W. Earl Brown, André Holland și Terrence Howard.

Seriale noi pe Netflix în martie 2024

Blood and water – sezonul 4

Puleng și Fiks caută să-și continue viețile în ultimul an de liceu, dar trecutul îi face să se înfrunte când descoperă că încă sunt luați în vizor. Din 1 martie, pe Netflix.

Somebody feed Phil – sezonul 7

În acest serial amuzant, gurmandul Phil Rosenthal cutreieră lumea pentru a descoperi și savura delicii culinare din Dubai, Edinburgh, Kyoto și nu numai. Din 1 martie, pe Netflix.

Supersex – serial nou pe Netflix

Bazată pe fapte reale, aceasta este povestea lui Rocco Siffredi, cel care a lăsat în urmă o viață modestă și a ajuns cel mai mare star porno al lumii. Din 6 martie 2024.

The Gentleman

După ce moștenește conacul familiei, aristocratul Eddie descoperă că acesta este sediul unui imens imperiu al marijuanei, iar proprietarii n-au de gând să plece. Din 7 martie, pe Netflix

The signal – serial nou

O astronaută dispare, iar apropiații ei caută răspunsuri. Însă cu cât descoperă mai multe, cu atât crește pericolul pentru ei, dar și pentru întreaga planetă. Din 7 martie, pe Netflix.

Young Royals: Sezonul 3

Hillerska trăiește cea mai mare criză din istoria școlii, iar Wilhelm și Simon au parte de revelații dureroase și iau decizii definitive. Din 11 martie.

Chicken Nuggets – serial nou pe Netflix

O femeie folosește o mașinărie bizară și devine o crochetă de pui! Acum, tatăl ei și un admirator nu au de ales și pornesc într-o misiune nebună de salvare! Din 15 martie.

Iron Reign

Joaquín Manchado își conduce cu o mână de fier imperiul drogurilor din portul orașului Barcelona, dar un transport de droguri îi perturbă afacerile și familia. Din 15 martie.

Physical: 100: Sezonul 2

Cei 100 de noi concurenți vor să demonstreze că au fizicul suprem, iar acest concurs internațional nemilos îi va supune unor provocări cum nu s-au mai văzut. Din 19 martie.

Buying Beverly Hills: Sezonul 2

Un nou sezon al reality-show-ului despre agenții și clienții Agenției lui Mauricio Umansky din Beverly Hills și lumea proprietăților de lux din Los Angeles. Din 22 martie, pe Netflix.

Filme documentare Netflix în martie 2024

The Turning Bomb Point: The Bomb and the cold war

Cu relatări de la sursă și acces la personalități importante din toată lumea, acest serial documentar cuprinzător explorează Războiul Rece și consecințele lui. Din 12 martie, pe Netflix.

Filme Netflix pentru copii și familie în martie

Bad Dinosaurus

O familie adorabilă de tiranozauri puși pe șotii își explorează uluitoarea lume preistorică, distrându-se copios pe seama dinozaurilor prostuți care locuiesc acolo.

Titluri licențiate Netflix

The Black Phone – din 14 martie Ford V. Ferrari – din 15 martie Monk – Sezoanele 1-8 – din 15 martie Shooter – din 15 martie Blue Bayou – din 17 martie The Martian – din 22 martie Belfast – din 23 martie Matilda – din 29 martie Last Night in Soho – din 31 martie The Interview – din 31 martie The Patriot – din 31 martie Dexter – sezoanele 1-8