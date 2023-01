Nouriel Roubini cosideră că întreaga lumea este amenințată de 10 crize: „O bombă cu ceas demografică”

Nouriel Roubini a atenționat că întreaga lume va fi lovită de zece crize. Economistul a explicat în cartea sa „Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, and How to Survive Them” („Zece tendințe periculoase care ne pun în pericol viitorul și cum să le supraviețuim”), că acestea pornesc de la nivelul tot mai mare de îndatorare al țărilor din cauza restricțiilor legate de pandemie. De asemenea, alte cauze ale acestor crize sunt legate de probleme demografice și „catastrofele” financiare, geopolitice, tehnologice sau de mediu.

Datoria globală publică și privată făcută până la sfârșitul anului trecut a depășit 350% din produsul intern brut al palnetei. Acesta este unul dintre motivele pentru care celebrul economist consideră că o criză a datoriei publice va fi mai greu de evitat ca niciodată. Roubini atenționează că nu sunt suficienți bani pentru ca promisiunile făcute angajaților, dar și pensionarilor să fie îndeplinite.

În plus, un factor care va duce la inflație este tipărirea de bani. Aurul ar trebui să meargă mai bine pentru că este o acoperire împotriva inflației. Este, de asemenea, un gard împotriva instabilității financiare și un gard împotriva stabilității sociale, politice și geopolitice.”, a explicat Roubini.

Ce reprezintă pentru Nourile Roubini o bombă cu ceas

Economistul care a prezis criza financiară din 2008 consideră că datoriile și deglobalizarea reprezintă „o bombă cu ceas demografică”. Roubini a continuat prin a spune că inteligența artificială, catastrofele climatice sunt „mega-amenințări”. Profesorul de la Universitatea din New York crede că toate aceste lucru sunt „mega-amenințări” care reprezintă un pericol pentru umanitate.

Un alt subiect important dezbătut de Roubini a fost problema schimbărilor climatice. Economistul consideră că este nevoie de investiții foarte mare în energie verde. El atenționează că aceste investiții înseamnă că standardul de viață al oamenilor să fie redus. „Este o lume foarte diferită de cea în care am crescut cu aceste mega-amenințări, despre care nici măcar nu am auzit când eram copil. Acum fiecare dintre ele este o amenințare materială la adresa prosperității noastre, a păcii și a progresului.”