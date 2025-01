Opinii Noul slogan al spionilor ruși: Azi la București, mâine la Berlin!







Deîndată ce a aflat de situația din România, adică la sfârșit de noiembrie 2024, Serviciul german de informații interne, BfV, a înființat o grupă operativă pentru a contracara orice încercare a unui stat străin de a influența alegerile federale din 23 februarie. Acum, un prim raport al acestei grupe operative stârnește valuri. Un influent grup de reflecție politică, CeMAS, confirmă constatările BfV: este în curs de desfășurare o campanie rusă de dezinformare, de tip ”Doppelganger”, pentru a da peste cap și alegerile din Germania.

IRA: la baionetă, pe Internet.

În aprecierea Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS), specializat în monitorizarea extremismului de Dreapta, Rusia derulează în prezent o campanie de dezinformare care vizează radicalizarea formațiunii Alternative für Deutschland (AfD) și subminarea partidelor tradiționale, pe fondul difuzării de știri false cu privire la situația economică a Germaniei, pentru a influența alegerile din 23 februarie. Astfel, în decembrie 2025 CeMAS a depistat sute de postări în limba germană pe platforma de socializare X, care se înscriu în tiparul campaniilor ruse de tip ”Doppelganger”: difuzarea de linkuri către pagini ”clonate” ale unor media occidentale, pentru a acredita teze conspiraționiste panicarde și a radicaliza astfel electoratul.

CeMAS confirmă astfel un raport al Ministerului Federal de Externe din iunie 2024, ca și recentul raport al grupei operative BfV: înafara țintelor politice, economice și militare, spionajul Kremlinului vizează în scop de destabilizare însăși societatea europeană. Postările incriminate de CeMAS au fost amplificate de rețelele de conturi false, depășind în scurt timp 2,8 milioane de vizualizări. Ca urmare, un sondaj publicat la 18 ianuarie de Institutul INSA creditează AfD cu sprijinul a 21% dintre alegători – de două ori mai mult decât la alegerile din 2021. Rusia neagă în mod constant implicarea, dar un raport din 2024 al Departamentului de Justiție al SUA, alcătuit pe informații culese de FBI, arată că operațiunile de tip ”Doppelganger” sunt derulate de Kremlin, printr-un grup de agenții de marketing rusești coordonate de Internet Research Agency (IRA), organizație controlată de FSB. Adică exact ceea ce au descoperit, prin propriile mijloace informativ-operative, autoritățile din Franța, Marea Britanie și Germania. Ale noastre încă mai caută...

Kremlinul și Occidentul ”pervers”.

Manipularea de către Rusia a activismului socio-politic în general și a ONG-urilor în special pentru destabilizarea ”Occidentului Colectiv” poate părea o noutate, dar de fapt are rădăcini adânci. Imperiul Rus s-a dezvoltat, de la Petru cel Mare încoace, urmând strategia modernizării parțiale: controlul strict, de către Stat, al influenței Occidentului asupra societății ruse. Până în zilele noastre, investițiile străine în Rusia nu se pot face decât cu aprobarea expresă a Kremlinului și există un Registru al Agenților Străini, în care KGB/FSB înscrie ONG-urile suspectate că au legături cu Apusul, că intenționează modernizarea politico-socială a Rusiei fără avizul Statului. Legile prevăd măsuri drastice împotriva ONG-urilor declarate ”agenți străini”, de la amenzi și până la internarea în lagăre de muncă.

De secole, conducătorii Imperiului Rus consideră că societatea civilă este o amenințare, iar activismul social e perceput ca o formă de trădare. Pentru a ”justifica” aceste politici represive la adresa societății civile, Imperul Rus a încropit o mitologie conspiraționistă care se regăsește și în declarații recente ale domnului Putin: „Nu există ucraineni; sunt toți ruși.” În lumina tulbure a acestei teorii conspiraționiste, ucrainenii sunt persoane pe care Occidentul Colectiv i-a ”pervertit” convingându-i că nu-s ruși – asta se tratează psihiatric.

KGB și ”pacifismul”.

În viziunea regimului de la Moscova, Occidentul Colectiv complotează să ”pervertească” pe ruși prin idei sociale, politice sau religioase străine. Printre documentele KGB publicate recent se regăsesc și instrucțiunile privind contracararea ”influenței occidentale”: „ideologia burgheză afectează coeziunea societății sovietice în trei moduri: 1) generând opoziție și manipulând slăbiciunile unor indivizi pentru a-i determina să distrugă societatea sovietică; 2) stimulând disensiunile dintre tânăra generație și cei mai în vârstă; 3) prin formarea unei rețele de presiune propagandistică zilnică”.

Deci, în aceeași viziune kaghebistă, Regimul Putin ar fi ”îndreptățit” să riposteze, destabilizând societatea civilă occidentală prin operațiuni de tip ”Doppelganger”. Sunt vizate spre radicalizare cele mai vulnerabile segmente, prin presiune propagandistică, stimularea disensiunilor, crearea unei opoziții radicale dispuse să distrugă societățile vizate. Iar operațiunile ”Doppelganger” din zilele noastre sunt, de fapt, o versiune modernizată a Operațiunii ”WPC”, derulată de KGB al URSS între anii 1948 – 1991.

în preziua Războiului din Coreea, Stalin a ordonat crearea unui centru de coordonare în vederea ”dublării” mișcării pacifiste, prin ”clone” fabricate de KGB. A luat naștere, astfel, un așa-zis ”ONG pacifist”, marionetă a KGB: World Peace Council (WPC). De fapt, WPC acționa sub controlul Departamentului Internațional al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (PCUS), difuzând mituri conspiraționiste fabricate de tovarășul Mihail Suslov, secretarul cu Ideologia al PCUS: „Lumea e împărțită între Lagărul Socialist, iubitor de pace, și Lagărul Capitalist, în frunte cu Statele Unite, care urzesc un nou război mondial.”

Așa cum în zilele noastre IRA și-a constituit multiple conturi false, în anii 1950 WPC a constituit o multitudine de false ONG-uri, finanțate de KGB: International Organisation of Journalists, International Union of Students, World Federation of Democratic Youth, World Federation of Scientific Workers, World Federation of Trade Unions, Women's International Democratic Federation, ba chiar și World Peace Esperanto Movement!

Prin intermediul falsei rețele ”pacifiste” a WPC, KGB al URSS a derulat o serie de acțiuni de radicalizare pro-sovietică a societății civile din Occident. Câteva exemple: în 1957, WPC a fost implicată în Campania pentru Dezarmare Nucleară din Marea Britanie – dar nu a reacționat nicicum la cele 16 teste nucleare derulate de URSS în acel an. În 1961, când după un moratoriu de doi ani URSS a reluat în mod unilateral testele nucleare în atmosferă, WPC nu a luat poziție contra celor 57 de teste nucleare sovietice din acel an, ci a difuzat o manipulare de tip ”whatabout”, încercând să le justifice: „din moment ce Apusul urzește un nou război mondial...” În 1979, WPC a lansat o altă manipulare ”whatabout”, prezentând invazia rusă în Afganistan ca un „act de solidaritate față de agresiunea Chinei și a Statelor Unite împotriva Afganistanului”. Adică, o manipulare similară cu ceea ce susține azi Rețeaua IRA: „Ucraina a atacat Rusia!”

În anii 1965 – 1973, Rețeaua WPC a infiltrat și radicalizat mișcările de protest contra războiului din Vietnam. Fostul ofițer GRU Stanislav Lunev arată, în memoriile sale, că „GRU și KGB au sprijinit financiar aproape toate mișcările de protest contra războiului din SUA și din alte țări, cu sume care au totalizat 1 miliard $” - mai mult decât a oferit Kremlinul nord-vietnamezilor. „A fost o campanie de mare succes, care a meritat cheltuielile făcute”. În 1980 – 1983, Rețeaua WPC s-a implicat în radicalizarea demonstrațiilor împotriva desfășurării de rachete nucleare americane în Europa. WPC a finanțat demonstrațiile cu sume care, conform Departamentului de Stat, s-au ridicat la 600 millioane $.

FSB și ”drepturile civile”.

Începând din 2010, aceste tradiții ”glorioase” ale KGB au fost continuate cu destoinicie de actualul serviciu de spionaj al Rusiei, FSB. Reține atenția modul în care FSB a organizat, prin Rețeaua IRA, infiltrarea și radicalizarea Mișcării ”Black Lives Matter” (BLM), pentru a „stimula disensiunile” din societatea americană. Spionajul rusesc a reluat procedeele spionajului sovietic, care încă din anii 1930 incrimina discriminarea și violențele rasiale din SUA, pentru a manipula societatea civilă occidentală prin ”whatabout”: argumentul „iar voi linșați negri, nu-i așa?”, sistematic folosit în epoca Primului Război Rece.

Un raport alcătuit la solicitarea Comisiei pentru Informații a Camerei Reprezentanților ( https://www.wired.com/story/russia-ira-target-black-americans/ ) semnala încă din 2010 că firma rusească Internet Research Agency creează conturi false pe rețelele de media socială, promovând o campanie de manipulare a afro-americanilor care vizează în mod special membrii BLM, „pentru a-i instiga la neîncredere față de instituțiile americane politice și de administrare a legii”. Orice asemănare cu actuala campanie de pe Internet vizând discreditarea Justiției și serviciilor de informații românești este ”pură întâmplare”.

Respectivul raport al Camerei Reprezentanților arăta că, în Statele Unite, operațiunile Rețelei IRA au implicat și achiziționarea masivă de spațiu publicitar pe Internet pentru promovarea BLM. Evident, e ”pur întâmplătoare” orice asemănare cu situația acelui candidat român care s-a trezit promovat pe TikTok fără să fi cheltuit vreun leu.

Țintirea.

Campaniile derulate de Rețeaua IRA în SUA și 15 State din cadrul UE, inclusiv România, sunt o versiune modernizată a campaniilor kaghebiste: ele se deosebesc de cele ale KGB printr-o definire mult mai precisă a țintei. În Germania, pe fondul temerilor de natură socio-economică, s-a urmărit exacerbarea resentimentelor generate de numărul mare de migranți neasimilabili. În Statele Unite, pe fondul crizelor succesive (Subprimes, Covid), s-a urmărit exacerbarea resentimentelor suscitate de discriminarea și marginalizarea populației afro-americane.

În România, în condițiile acelorași crize succesive, se urmărește exacerbarea resentimentelor generate de discriminarea și marginalizarea românilor, în principal prin seria de MCV-uri mincinoase care au ”justificat” refuzurile scandaloase de admitere a României în Schengen. Evident, este o ”pură întâmplare” implicarea Austriei, până de curând avanpost GAZPROM, în blocarea României și propagarea mitologiilor conspiraționiste de tip ”România placă turnantă a migrației ilegale”.

Vreme de aproape 20 de ani, partenerii noștri europeni au considerat că poporul român merită un asemenea tratament umilitor și discriminator. Rezultatele se văd astăzi: INSCOP a publicat un sondaj din care rezultă că două treimi dintre români consideră că „sunt priviți ca fiind cetățeni de mâna a doua în Europa”, iar firmele străine vând pe piața românească produse calitativ inferioare față de cele pe care le vând în alte țări. Jumătate dintre români consideră că UE are față de România o atitudine de tip colonial, că economia României „este controlată de străini în funcție de interesele altor țări”, iar în cadrul UE „există o înțelegere a statelor mai bogate pentru a ține România în sărăcie și subdezvoltare”.

Rezultă că discriminarea și marginalizarea românilor, abil exploatate propagandistic de Rețeaua IRA, au durat suficient de mult pentru a marca formarea conștiinței civice a unei întregi generații. Așa cum este și normal, a apărut o reacție a demnității. Văzând cum partidele politice ”tradiționale” tolerează vreme de decenii menținerea României într-un statut de ”membru supleant” al UE, mai bine de jumătate din electorat apreciază acum că „guvernanții acționează în interesul altor țări”, și își doresc ca interesele românilor să fie cu adevărat reprezentate atât în politica internă, cât și în plan european. Acesta este sensul opțiunii a 69% dintre români pentru ”un candidat naționalist”: un candidat care să-i reprezinte pe ei, pe români, iar nu firmele austriece care ne devastează pădurile.

Partidele ”tradiționale” confundă sentimentul pro-european cu slugărnicia și de aceea par incapabile să ofere electoratului un candidat care să îi reprezinte cu demnitate interesele. Nu-i nimic, IRA lucrează din plin la ”fabricarea” unui candidat care, sub firma ”naționalistă”, să impună românilor alte interese: ieșirea din NATO, Ro-Exit, izgonirea investitorilor străini. Interesele Moscovei. Doar nu degeaba trei sferturi dintre români consideră că opțiunile lor de vot sunt afectate în mare sau foarte mare măsură de dezinformări și știri false, iar 45.3% atribuie Rusiei aceste dezinformări și știri false.