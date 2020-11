Americanii au posibilitatea de a vota anticipat, drept de care au beneficiat la actualele alegeri deja peste 70 de milioane de persoane – un număr dublu față de situația din 2016, de la precedentele alegeri. Rezultă un interes major, căci miza este poate mai puternică decât în alte momente. Cei doi candidați de top, Donald Trump și Joe Biden, au viziuni foarte diferite despre diverse probleme ce țin de viitorul țării, de la politica internă în materie de economie și ecologie, până la alianțele externe.

Românii se pot implica și ei în alegerile din SUA, însă doar la pariuri. Iată mai jos principalele cote pentru alegeri SUA de la Unibet.

Donald Trump, din nou în postura de a avea șansa a doua

La fel ca la alegerile din anul 2016, Donald Trump nu este favorit pentru a câștiga un mandat de Președinte al SUA. Totuși, cota sa este mai redusă decât data trecută, semn că analiștii agențiilor de pariuri se așteaptă la orice rezultat. La Unibet, se poate paria pe victoria lui Donald Trump la cotă 2.50. În pole-position este însă Joe Biden, cotă 1.55. Favoritul din cursa prezidențială se bazează pe voturi din state importante precum California, Connecticut, Delawere, Hawaii, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York și Oregon. De cealaltă parte, Trump speră la voturi din state tradițional republicane – Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Nebraska și Texas.

Pariuri pe votul popular – cotă 4.50 pentru victoria lui Donald Trump

În SUA, să câștiri alegerile nu este același lucru cu a avea votul popular majoritar. La acest capitol, șansele lui Donald Trump par să fie socotite a fi și mai reduse – cotă 4.50 la Unibet pentru scenariul în care actualul Președinte al SUA ar covinge mai mulți americani să îl voteze. În schimb, cota candidatului Partidului Democrat este 1.15.

Diferența dintre votul popular și cel electoral este determinată de faptul că votul este unul indirect. Delegaţii şi electorii din Colegiul Electoral iau locul votanţilor direcţi. Acest sistem a fost conceput pentru ca statele cu o populație mai redusă să nu aibă un cuvânt mai slab de spus în alegeri. Pentru ca un candidat să câştige alegerile are nevoie de că câștige cel puțin 270 de electori, adică jumătate plus unul din numărul total. În cele mai multe state, distribuirea electorilor se face conform principiului „câştigătorul ia totul”, de aici și diferența posibilă între vot popular și câștigarea efectivă a alegerilor.

Pariuri pe Democrați vs. Republicani – cote la Unibet

Cele două mari partide din Statele Unite ale Americii dispută pe 3 noiembrie un nou „meci” important. De această dată, Democrații sunt favoriți la pariuri online – cotă 1.53 pentru opțiunea în care aceștia câștigă alegerile din SUA. Cota pentru victoria Republicanilor este 2.55. Se poate observa că aceste cote sunt asemănătoare cu cele ale exponenților celor două partide – Joe Biden și respectiv Donald Trump, vectorii de imagine în aceste alegeri.