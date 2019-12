Europarlamentarul Rareș Bogdan anunță că șeful statului va fi un președinte-jucător! Noul Iohannis se va implica în politica internă, dar va avea și un cuvânt de spus pe plan extern.

„Vorbesc de un mandat nou al președintelui Iohannis, pe care îl veți vedea complet diferit și pe plan extern, dar și pe plan intern, unde vom avea o comunicare cu guvernul”, a dezvăluit Rareș Bogdan la România Tv.

Din punctul său de vedere, „niciodată, nimeni nu va putea să îl prindă în afara Constituției pe Klaus Iohannis. Mereu respectă Constituția”.

De analiza fostului moderator tv nu a scăpat nici Guvernul Orban. Europarlamentarul liberal afirmă că „este haos în ministere, oamenii nu au fost conduși deloc”.

Analizând activitatea actualilor miniștri, Rareș Bogdan se declară mulțumit, dar are și unele rezerve: „Urmăriți-o pe Violeta Alexandru cum se mișcă, e un profesionist. Urmăriți-l pe Marcel Vela, o surpriză extrem de plăcută. E o pierdere, nu o să-l mai lăsăm să candideze la CJ Caraș, unde voia. Gândiți-vă la Florin Câțu, cel mai atacat ministru, este un finanțist excepțional, veți vedea că va începe să vorbească și de investiții. Uitați-vă la Virgil Popescu, un om care conduce patru ministere sub o singură umbrelă. Uitați-vă la Victor Costache, un om extrem de profesionist, care este atacat pentru că a fost în tinerețe manechin. Generalul Ciucă se dovedește și ca manager extrem de bun, plus că dă încredere militarilor. Am și eu semnele mele de întrebare cu privire la unii pe care aș vrea să îi văd mai hotărâți în a face ordine în ministere. Nu e cazul de o remaniere, oamenii sunt buni”.

