Cu toții se întreabă cine este, de fapt Alex Stoica, noul concurent de la Puterea Dragostei, de la Kanal D.

Din start știm un amănunt despre Alex, acela că a mai fost concurent și la Exatlon în trecut. Mai exact, Alex Stoica a participat la al treilea sezon.

Bineînțeles, Alex are un trup lucrat la sală și pregătit pentru orice probă sportivă. Astfel a reușit să întoarcă toate privirile din noua emisiune la care participă.

Celelalte concurente au fost pur și simplu fermecate de aspectul său și probabil se vor crea legături între ei.

Alex Stoica, concurent la Puterea Dragostei, ex de top la Exatlon

Noul concurent din casa dragostei a devenit cunoscut încă din timpul emisiunii Exatlon. Acolo a reușit să impresioneze o țară întreagă cu performanțele sale.

Așadar, Alex vrea să închidă un capitol din viața sa, iar pentru asta este necesar să deschidă unul nou. Acum el vrea să-și găsească jumătatea și să înceapă o nouă viață.

De unde a plecat pasiunea sa pentru sport?

Alex Stoica a povestit, conform Wowbiz, că pasiunea sa pentru sport are rădăcini adânci în sufletul său.

El a început să facă sport de la vârsta de 11 ani. A avut un început promițător cu 8 ani de atletism, dar și alte sporturi l-au atras, cum ar fi boxul.

„De mic am făcut sport, de la 11 ani.

Am făcut 8 ani de atletism, apoi după ce am terminat liceul am făcut un an de box și ulterior mi-am dat seama că era foarte târziu, cel puțin pentru mine, să fac box și mi-am dorit să mai fac un sport, ca să pot să ajung la Jocurile Olimpice, pentru că-mi plăceau foarte mult.

Și am făcut caiac al treilea sport, pe care l-am practicat câțiva ani, până în 2016.

Apoi m-am lăsat pentru că au fost niște probleme la nivel de federație.

Și de atunci am fost personal trainer și am încercat și partea de fitnnes, câștigând câteva premii la concursuri, la clubul unde activăm în Galați”, a povestit Alex Stoica.