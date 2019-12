Acesta a ajuns vineri la Timișoara, unde a dezvelit o placă memorială transmisă orașului de președintele american Donald Trump și realizată cu sprijinul unui om de afaceri timișorean.

Vizita timișoreană a fost un prilej, pentru noul ambasador, să rememoreze plecarea sa din țară, în 1965, cu părinții, dar și să aducă în discuție schimbările pe care le-a observat aici.

”Em m-am născut în România și am trăit în timpul lui Ceaușescu, până la plecarea din țară, cu părinții, în 1965. Nu mi-am închipuit că vor dispărea comuniștii cât sunt încă viu. (…) Am urmărit cu atenție (n.r. momentele din 1989). Nu pot să vă spun cu ce bucurie. (…) Și nu mi-am închipuit în viața mea că voi reveni în România, în această funcție. (…) E fantastic ce evoluție are România.

S-au făcut, aici, lucruri, pe care nu puteam să mi le imaginez. Din păcate mai sunt o mulțime de influențe maligne, de la vecinii din nord, alte influențe maligne care vin de la chinezii comuniști, și acum, la 30 de ani de când au căzut comuniștii, e cam straniu să avem încă discuții. Trebuie să mergem înainte și trebuie să ținem minte că demnitatea și democrația sunt foarte importante.

E remarcabil că România face pași importanți în această direcție în fiecare zi. Am avut săptămâna aceasta discuții cu președintele Iohannis, cu prim miniatrul Orban, și au idei să meargă înainte și să facă multe avansuri împotriva corupției, ca România să poată să avanseze pe toate fronturile: economic, militar, industrial. (…) Sper că ceea ce a început acum 30 de ani să se completeze în viitorul apropiat”, a spus ambasadorul american.

„Această placă este dedicată spre eterna amintire a locuitorilor eroici ai Timişoarei şi martirilor care au pierit în urmă cu treizeci de ani luptând pentru libertate, democraţie şi drepturile omului în Decembrie 1989. Dumnezeu să le binecuvânteze memoria. Dumnezeu să binecuvânteze poporul român! Donald J. Trump, Preşedintele Statelor Unite ale Americii”, stă scris pe placa dezvelită vineri.

