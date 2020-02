Zvonurile care preced marea lansare a principalului competitor de pe piața de Android, arată că aceste telefoane vor fi mai mari și mult mai performante decât cele din generația precedentă. Încă nu se știe dacă gigantul sud-coreean va prezenta, pe lângă cele trei dispozitive așteptate, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra și noul telefon pliabil, Galaxy Z Flip. Conform zvonurilor, acesta ar urma să se îndoaie pe axa verticală, să aibă o baterie flexibilă și ecranul din diamant.

De asemenea, se vorbește și de lansarea noi generatii de căști – Galaxy Buds Plus, cu un sistem îmbunătățit de eliminare a zgomotului ambiental. Potrivit The Verge, telefoanele care succed generației S10 și S10 Plus s-ar putea numi S20 și S20 Plus, numele fiind motivat de anul lansării și de tehnologiile ultra-avansate folosite.

De la acestea se așteaptă trei mari schimbări: ecrane de 120Hz, cu o rată de refresh superioară, care îmbunătățește afișarea animațiilor, sistem de patru camere foto, între care una cu ultra-wide și rezoluție de 12 megapixeli, una telephoto de 64 megapixeli, una principală de 12 megapixeli și un senzor 3D, ecrane mai mari. S20 se zvonește că va avea un display cu diagonala de 6,2 inchi (față de 6,1 cât are S10), iar S20 Plus – 6,7 inchi. Acesta din urmă va avea și o baterie cu 400 mAh mai mare decât la generația precedentă. În ceea ce privește S20 Ultra, acesta va fi mai mare decât Note Plus, fiind așteptat să aibă un display de 6,9 inch și va avea dotări peste gama Plus, iar prețul va ajunge până la 1300 de dolari.

Din punctul de vedere al designului, nu apar însă modificări majore. Telefoanele vor fi compatibile 5G. nu este exclusă nici lansarea noii generații Galaxy Fit sau de o noua versiune a ceasului inteligent Galaxy Watch.

Te-ar putea interesa și: