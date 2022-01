Noua modă, sfințitul bolizilor de lux! Preotul a explicat situația: „E o rugăciune specială”

Preotul din Sibiu a explicat că are o mulțime de clienți care îl roagă să le sfințească mașinile pentru a scăpa de accidente, dar și pentru a avea parte de călătorii frumoase.

„Eu când merg la Bobotează, omul mă roagă ca să-i sfinţesc şi maşina sau îmi zice că şi-a cumpărat o maşină nouă şi mă întreabă dacă pot să o sfinţesc. Este o rugăciune specială”, a declarat preotul Ciprian Creangă.

Părintele a explicat că există chiar o „Rugăciune de binecuvântare a maşinii”, în care se precizează la un moment dat următoarele: „Şi luând preotul apa sfinţită, stropeşte cu ea maşina zicând: Se binecuvintează maşina aceasta prin stropire cu apă sfinţită, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin”, potrivit preotului Ciprian Creangă.

Cât costă să iți sfințești mașina?

Cunoscutul preot a mărturisit că fiecare oferă cât vrea, tariful nu este unul fix.

„Fiecare dă „după placul inimii şi baierele pungii. Nu am cont de Facebook, Instagram sau Tik – Tok. Am aflat de la enoriaşi că am apărut pe reţelele de socializare.

Am fost rugat, când m-am dus cu Boboteaza, să binecuvântez o maşină. Eram la respectivii în curte, iar în spate, au un atelier de… înfoliat măşina (colantări auto şi detailing – n.r.), sau nu ştiu cum se spune în termenii aceştia moderni. Apoi am văzut că e vorba despre un Lamborghini. Cred că e cea mai scumpă maşină pe care am binecuvântat-o până acum”, a povestit preotul Ciprian Creangă

Rugăciunea care te apără de accidente

Biserica Ortodoxă Română a introdus în anul 2013 slujba de sfinţire a maşinilor pe lista serviciilor. Ierurgiile sunt, conform dicţionarului ortodox, „slujbe oficiate de preoţi sau episcopi, care au menirea de a scoate credincioşii, natura şi lucrurile ce îi inconjoară de sub puterea vrăjmaşului şi de a-i sfinţi, a-i curăţa şi a-i binecuvânta, prin pogorârea asupra lor a harului şi a puterii dumnezeieşti. Spre deosebire de Taine, la ierurgii primează credinţa primitorului pentru a se înregistra efectul slujbei”.

Este foarte important ca preotul care sfințește mașina să cunoască numele proprietarului.

„Doamne, Cel ce eşti Calea, Adevărul şi Viaţa, Cel ce porţi de grija făpturilor Tale, îndreptându-le şi păzindu-le paşii, Cel ce ai trimis lui Isaac şi lui Tobie îngeri împreună călători, şi călătoria şi întoarcerea lor paşnică ai făcut-o, Cel ce L-ai ridicat pe Ilie la cer cu căruţa de foc, iar înspre Emaus ai călătorit dimpreună cu Luca şi cu Cleopa, binecuvântează maşina robilor Tăi (se rosteşte numele proprietarului), ocrotindu-i în drumurile lor de toate primejdiile, dându-le înger păzitor, însoţindu-i cu dumnezeiasca Ta binecuvântare şi întorcându-i totdeauna cu pace la casa lor.

Căci Tu eşti Cel ce ocărmuieşti şi binecuvântezi toate şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin!”, potrivit Realitatea.