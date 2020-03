Federația de Fotbal din Turcia a decis să suspende campionatul, deși inițial competiția s-a desfășurat cu porțile închise. Însă, oficialii de la Ankara le-au transmis cluburilor să nu-i lase pe jucătorii străini să plece din țară. În aces moment, nouă fotbaliști români se află în Turcia:

Florin Andone (26 de ani, Galatasaray), Bogdan Stancu (32 de ani, Genclerbirligi), Alexandru Maxim (29 de ani, Gaziantep), Alin Toșca (28 de ani, Gaziantep), Silviu Lung Jr. (30 de ani, Kayserispor), Cristi Săpunaru (35 de ani, Kayserispor), Paul Papp (30 de ani, Sivasspor), Cristi Tănase (33 de ani, Giresunspor, liga a doua) și Raul Rusescu (31 de ani, Giresunspor, liga a doua).

Marius Șumudică, antrenorul lui Gaziantep, a închiriat un avion și a revenit în România. „La forma gravă de pneumonie pe care am avut-o de Sărbători cred că riscam mult prea mult. Eu am mai spus în glumă că am fost primul care a avut coronavirus, dar în ultima vreme nu mai sunt sigur că a fost o glumă”, a spus Șumudică pentru fanatik.ro.

