Acuzații explozive la adresa UE, Kovesi și Iohannis. Complot la nivel înalt. Bruxelles a știut de PROTOCOALE!

Europarlamentarul Norica Nicolai a dat un interviu afirmând că „la Bruxelles s-a știut de protocoale. În numele luptei anticorupție, care suna bine la Bruxelles, s-au închis ochii la abuzuri... Cei mai mulți dintre decidenții de la Bruxelles nu au trăit sub comunism, unii dintre ei sunt chiar simpatizanți ai acestei perioade... Președintele României prin atitudinea de a nu da curs momentan cererii de rechemare a lui Maior arata că nu are doar afinități cu statul paralel, ci face parte din el”.





Practic în interviul din Lumea Justiției, Norica Nicolai a atins problema oficialilor europeni despre care spune că înțeleg să denatureze adevarul legat de România, doar pentru a menține țara noastră sub “stăpânire”, a vorbit despre candidatura Laurei Koveși la funcția de procuror șef european, despre protocoale, dar și despre cum poate fi interpretat refuzul presedintelui Klaus Werner Iohannis de a da curs cererii de rechemare a ambasadorului George Maior din SUA.

„Romania a avut neșansa de a adera la Uniunea Europeana în plină eră Băsescu, când au inceput rafuielile politice de cea mai joasă speță, cu implicarea justiției, a serviciilor secrete, media și pe aceasta atmosfera s-au trimis oameni la Bruxelles. Acești oameni au continuat războiul de acasă și in Parlament, și in Comisie, astfel încât s-a uitat de scopul nostru principal pentru care am intrat în această Uniune: atragerea resurselor și crearea tuturor condițiilor ca România să evolueze. Am mai avut și o alta neșansă: Comisia Juncker s-a declarat de la început o comisie politică și asa s-a și comportat" a spus Nicolai.

Referitor la cererea de rechemarea ambasadorului României din SUA, europarlamentarul a declarat ca "Domnul Melescanu a trimis cerea de rechemare a domnului Maior președintelui României care prin atitudinea de a nu îi da curs momentan arată că nu are doar afinități cu statul paralel, ci face parte din el.

Despre aspitrația fostei șefe a DNA la funcția de procuror șef european, Norica Niolai a afirmat că "Doamna Kovesi a fost candidata PPE la postul de Comisar European, un grup politic care obtțne majorități rapide în Parlament, mai ales pe chestiuni de tip populist. Nu a fost o evaluare profesională, a fost o candidatură politică, de unde și reticența Consiliului de a confirma alegerea Parlamentului European".

"Nu putem ignora că Romania ocupă un loc fruntaș care nu îi face deloc cinste în ceea ce privește condamnarile la CEDO pentru diverse forme de abuzuri (...).Vom avea o ascensiune a partidelor anti-sistem, populiste, naționaliste. Sunt ”roadele” dominației PPE din ultimii 10 ani in Europa", a conchis eurodeputatul.

Viorica Dancila a SURPRINS pe toata lumea! Gestul pe care l-a facut in fata unei protestatare. Dialog incredibil

Pagina 1 din 1