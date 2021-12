Nordis Group oferă cel mai frumos cadou României de 1 decembrie: Romania NOW, vizibilă pe cele mai mari ecrane din lume. VIDEO

De ziua națională, Nordis Group oferă un cadou inedit României: Inițiativa Romania NOW, vizibilă pe cele mai mari ecrane din lume. Nordis Group, dezvoltator de ansambluri hoteliere și rezidențiale premium, aduce România în lumina reflectoarelor pe ecrane din cele mai mari orașe ale lumii: New York, Londra, Dubai, Roma, Tel Aviv, Sydney și București, pentru al doilea an consecutiv. Campania face parte din inițiativa Romania NOW ce are ca scop promovarea brandului de țară al României.

Pe panourile digitale din New York – Times Square, Londra și Tel Aviv, compania araă înseamnă România dincolo de clișeele cunoscute de străini: vampiri în Transilvania și câteva castele

Pe 1 Decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României, milioane de oameni din întreaga lume au vizionat cele mai frumoase imagini din România în cadrul unui spot video difuzat pe mega ecrane outdoor amplasate în cele mai mari orașe din Statele Unite, Orientul Mijlociu, Europa și Australia. Imaginile care au constituit spotul sunt cele câștigătoare ale concursului de fotografie Romania NOW, inițiat de Nordis Group în luna noiembrie. Prin această campanie outdoor, potențialul turistic, frumusețea și valorile României au depășit granițele și au cucerit publicul din șapte țări diferite.

Prin inițiativa Romania NOW, Nordis Group propune cea mai amplă mobilizare de talent și forțe pentru a crește percepția pozitivă asupra României și pentru a promova imaginea brandului național în campanii desfășurate atât în țară cât și în afara granițelor. Inițiativa este una pe termen lung și a debutat cu un concurs de fotografie, a continuat cu aceste proiecții pe ecrane internaționale și merge mai departe cu lansarea unui album de fotografie și susținerea Galei de Excelență Romania NOW în luna decembrie.

România a mai apărut în locuri precum Thomson Reuters și Nasdaq în New York, Piața Navona din Roma și Jumeirah Beach Residence în Dubai, Nordis

„Este al doilea an consecutiv în care reușim să aducem România pe marile ecrane ale lumii, de această dată ca parte din inițiativa Romania NOW, menită să consolideze imaginea pozitivă a țării noastre. În locuri precum Thomson Reuters și Nasdaq în New York, Piața Navona din Roma și Jumeirah Beach Residence în Dubai, Nordis a reușit să se poziționeze alături de branduri internaționale de elită și să expună fotografii reprezentative din România.

Această acțiune întărește convingerea noastră că locuim într-o țară extraordinară, care reprezintă o destinație turistică de luat în calcul și de către turiștii cei mai exigenți. Proiectele dezvoltate de Nordis sunt cele mai impresionante ansambluri hoteliere și rezidențiale din țară, unde clienții au parte de vacanțe premium sau de investiții de succes pe termen lung. Romania NOW subliniază frumusețea naturală pe care ne bazăm când promovăm avantajele tuturor aceste locuri ca destinații de lux”, a declarat Emanuel Poștoacă, fondator Nordis Group.

Despre Nordis Group, brandul românesc format din șase entități

Nordis Group reprezintă un grup de firme cu capital 100% românesc, specializat în dezvoltarea de ansambluri hoteliere și rezidențiale premium. Grupul de firme este format din 7 entități: Nordis Development, Nordis Construct, Nordis Architecture, Nordis Hotels, Nobileo, Nordis Travel și Nordis Property Management.