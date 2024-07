Monden Cine este parlamentara care a pozat goală. A mai fost implicată într-un mare scandal







Finlanda. Noora Fagerström, în vârstă de 39 de ani, a acceptat să pozeze nud pentru o importantă publicație din Finlanda, chiar dacă este europarlamentară. Ea a pozat pentru rubrica numită Suflet și corp. În această rubrică a apărut și fosta ministră a educației, dar nu în ipostaze sexy.

Parlamentara a declarat că a vrut să pozeze nud pentru această publicație pentru că a vrut să le încurajeze pe femei să își iubească corpul așa cum este el. Noora a mai spus că are picioarele urâte și scolioză, dar că este mândră de trupul ei.

Cum se scuză Noora Fagerström

Ea a mai spus că nu și-a dorit să le arate bărbaților că este sexy, ci să fie un exemplu pentru tinerele din ziua de azi care sunt nemulțumite de aspectul lor fizic. „Dar am și probleme. Scolioză și o hernie la spate, de exemplu. Îmi plac picioarele puternice, dar am picioare urâte, cu oase fragile, care mă determină să renunț la aproape toți pantofii pe care îi am și să nu port niciodată tocuri”.

Chiar dacă a explicat situația, parlamentara a fost aspru criticată pe Internet. Unii internauți au spus că nu este normal ca o persoană care este în politică să pozeze dezbracată. Alții au scris: „Nimic ciudat, are mereu fața cuiva care nu știe ce face în Parlament”. „Aș prefera să văd niște sâni”.

A mai fost implicată într-un scandal

Noora Fagerström a fost implicată și într-un alt scandal. Ea a fost aleasă în circumscripția Uusimaa pe baza promisiunii de a „apăra interesele antreprenorilor”. Parlamentara a fondat lanțul Juice Jungle, unde se vând smoothie-uri și milkshake-uri.

Noora Fagerström, interviu răutăcios

Afacerea a avut succes încă din prima zi, iar parlamentara s-a îmbogățit. La scurt timp, ea a oferit un interviu tabloidului Iltalehti, pe tema ajutoarelor sociale care ar trebui reduse. Aceasta a declarat că reducerile ar trebui să îi afecteze pe cei mai săraci, care „au muncit cel mai puțin”, nu pe cei bogați care s-au descurcat în viață. La momentul respectiv, Noora a fost aspru criticată și și-a pierdut simpatia publicului, potrivit corriere.it.