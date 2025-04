Noile taxe vamale tulbură apele în jurul lui Trump. Tensiuni între apropiații lui

Măsurile luate de Trump în privința comerțului au generat mari tensiuni peste Ocean, inclusiv între apropiații săi. Elon Musk a lansat un mesaj tăios la adresa consilierul comercial Peter Navarro, care l-a criticat recent. Fondatorul Tesla a folosit cuvinte grele.

După ce a fost criticat în văzul tuturor, Elon Musk a oferit un răspuns la fel de tăios. Apropiatul lui Trump l-a jignit pe Navarro, numindu-l „imbecil”. Schimbul acid de replici scoate la iveală nemulțumirile din tabăra fostului președinte american.

Proprietarul Tesla și Starlink a folosit cuvinte grele, după ce Peter Navarro, arhitectul principal al politicii tarifare promovate de Donald Trump, a declarat că el „nu este un producător de mașini, ci doar simplu muncitor care asamblează mașini”.

„Tesla are cele mai americane maşini. Navarro e mai prost decât un sac de cărămizi. Navarro este un imbecil adevărat. Ceea ce spune este demonstrabil fals”, a scris el pe X.

Navarro is truly a moron. What he says here is demonstrably false.

