Noile MacBook Pro, aproape de lansare. Apple ar putea anunța noile laptopuri în februarie

Apple va extinde seria de laptopuri MacBook Pro prin lansarea versiunilor cu cipurile M5 Pro și M5 Max, la scurt timp după actualizarea cu noile cipuri M5, potrivit Bloomberg.

Apple va lansa noile laptopuri MacBook Pro împreună cu update-ul 26.3 pentru macOS, susțin sursele citate de Bloomberg. Această versiune a sistemului de operare se află acum în stadiul beta și este testată înainte de lansarea oficială. Lansarea simultană va permite utilizatorilor să beneficieze imediat de noile modele odată cu disponibilitatea sistemului de operare.

Apple a anunțat un trimestru remarcabil, cu venituri de 143,8 miliarde de dolari, potrivit declarației lui Tim Cook. Directorul financiar Kevan Parekh a precizat că trimestrul a generat aproape 54 de miliarde de dolari flux de numerar operațional și a returnat aproape 32 de miliarde de dolari acționarilor.

Vânzările de laptopuri Mac au atins 8,386 miliarde de dolari în trimestrul încheiat la data de 27 decembrie, în scădere față de 8,987 miliarde de dolari în anul precedent. Segmentul include și laptopurile MacBook Pro, iar întârzierile la actualizări devin rapid evidente, deși Mac-urile reprezintă o parte mai mică din veniturile totale ale Apple.

Noile laptopuri MacBook Pro vor beneficia de aportul celor mai puternice cipuri dezvoltate de Apple până acum, versiunile Pro și Max ale seriei M5. În rest, dincolo de sporul de putere oferit de aceste cipuri, noile modele nu vor aduce schimbări vizibile față de seriile ultimilor ani.

Schimbările importante sunt așteptate să fie aduse de următoarea serie, care va fi lansată la finalul acestui an sau la începutul anului viitor. Conform surselor citate de Bloomberg, aceasta va avea un ecran OLED cu funcții touch, conexiune de date și un design mai subțire.