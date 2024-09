Noi tensiuni între Rusia și Germania. Episodul invaziei Poloniei din 1939, privit cu suspiciune

Germania a fost uimită de decizia Rusiei de a-și apăra decizia de invadare a Poloniei la începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Rușii au susținut că au vrut doar să protejeze populațiile locale ucrainene și belaruse.

Ministerul de Externe al Rusiei a postat marți un videoclip pe rețelele de socializare. Acesta a marcat cea de-a 85-a aniversare a invaziei Poloniei de către Uniunea Sovietică în 1939, împreună cu Germania nazistă.

Cele două puteri au convenit în secret să împartă țara între ele în cadrul Pactului Molotov-Ribbentrop. Invazia a fost și cea care a declanșat începutul celui de-al Doilea Război Mondial.

„La 17 septembrie 1939, Armata Roșie a lansat o operațiune militară în regiunile estice ale Poloniei. A împiedicat genocidul populației din vestul Belarusului și din vestul Ucrainei”, a scris Ministerul rus de Externe pe X.

În videoclip, Rusia a declarat că portretizarea Uniunii Sovietice drept „agresor” este „în contradicție cu adevărul istoric”. De asemenea, a susținut că nu a avut de ales decât să invadeze Polonia, deoarece, în caz contrar, Germania ar fi preluat toate teritoriile poloneze, lăsând Rusia într-o poziție strategică slabă.

„Uniunea Sovietică a încercat, de asemenea, să asigure siguranța populației ucrainene și belaruse din Polonia”, a adăugat ministerul.

🗓 On September 17, 1939, the Red Army launched a military operation in Poland’s eastern regions, preventing the genocide of the population of Western Belarus and Western Ukraine.https://t.co/Gps92yP6b7 pic.twitter.com/7rEZIKU7vA

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 17, 2024