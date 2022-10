Noi stenograme în scandalul deputatului Aurel Bălășoiu: „O intrat Serviciul Român de Informații pe fir”. Conversație explozivă între călugărul presupus amant și escorta Cristi. Audio

Scandalul amoros în care este implicat deputatul Aurel Bălășoiu se extinde. O nouă înregistrare, apărută în spațiul public, scoate la iveală noi detalii despre cercul sexual în care se învârte politicianul. De această dată este vorba despre convorbirea dintre presupusul amant al deputatului, un călugăr și tânărul alături de care ar fi fost fotografiat, Cristi.

Zilele trecute au fost date publicității mai multe imagini intime, în care apar doi bărbați. Unul dintre aceștia ar fi chiar deputatul Aurel Bălășoiu. Acesta a negat însă că el este cel din fotografii, chiar dacă asemănarea este izbitoare.

O primă înregistrare apărută în spațiul public, Aurel Bălășoiu discută cu presupusul său amant, un călugăr, „distracțiile sexuale” la care a participat. Cei doi vorbesc și despre posibilele implicații penale ale acestei situații.

De această dată, publicația Gândul, prezintă noi stenograme, după înregistrarea unei alte discuții care a avut loc, telefonic, între călugărul presupus amant al lui Aurel Bălășoiu și tânărul Cristi, care se presupune, a apărut în fotografiile compromițătoare alături de parlamentar. În discuție, cei doi fac referire și la PS Visarion Bălțat, episcopul de Tulcea, și ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului.

Stenograma discuției dintre presupusul amant și Cristi

Călugărul presupus amant: Mă auzi? Cineva dintre noi cred că era monitorizat, este tot ce înseamnă material, deci nu mai ai ce să mai faci, asta-i viața…

Cristi: Cum, mă, ești tâmpit la cap? Cum adică, mă coa… Fă-mă să înțeleg… Au ieșit poze cu noi la iveală? Tu ești tâmpit la cap? (…) Îmi stă inima până vorbești tu!

Călugărul presupus amant: Taci un pic, lasă-mă două secunde. Mai ești? Stai așa… Ai răbdare, asta e…. Mă auzi? Deci, Cristian, asta-i viața. Cineva dintre noi a fost monitorizat, a fost un om al serviciilor, s-a ajuns prea departe, s-a ajuns la prim-ministrul României, la Marcel Ciolacu, la tot ce înseamnă spuma țării, președintele Iohannis, Parchetul General, pentru că cineva era minor. Deci deputatul ăsta cred că se mai întâlnea cu cineva și posibil să fie cineva minor. Nu știu cine…

Cristi: Deci se întâlnea, mă… dar ce treabă aveam noi?

Călugărul presupus amant: Se întâlnea el. Ascultă. Numai că nu a dat cu minorul, a dat cu tine imagini. Cu tine și cu el.

Cristi: Du-te, bă, în p… mea!

Călugărul presupus amant: (râde): Bă, cu tine și cu el, bă!

Cristi: Deci de unde, coa…, imagini? Fu…-te în gură, că numai tu ai făcut poze atunci!

Călugărul presupus amant: Bă, nu e vorba de poze, bă omule, bă! Tu ești nebun? Tu nu auzi că e video? E ceva profesionist.

Cristi: Și unde m-a prins pe mine cu ăsta?

Călugărul presupus amant: Mă întrebi pe mine? (tăcere) Tu nu înțelegi că eu am primit decizie de excludere, tot, caterisit, tot, bărbierit, spălat.

Cristi: Marș, mă, că nu te cred!

Călugărul presupus amant: Hai că îți trimit pe WhatsApp să vezi.

Cristi: Vezi că nu mai folosesc WhatsApp-ul ăla, ascultă-mă puțin. Hai că-ți dau alt număr de telefon pe care să-mi trimiți pe WhatsApp.

Călugărul presupus amant: Dar care WhatsApp nu-l mai folosești, ăla care era cu… treaba aia?

Cristi: Da, mă, ăla care era cu treaba aia. L-am scos de tot, nu-l mai folosesc.

Călugărul presupus amant: Aia cu escorta, nu?

Cristi: Da.

„Eram rupt de foame și m-am dus să mi-o trag cu deputatul”

Călugărul presupus amant: Bun, bun, bun… Ascultă pe tata aici. Cam așa stă situația. A ieșit la lumină, se fac cercetări. Noi nu am intrat cu nimic sub sfera penală. Cine a făcut fapte penale să răspundă! Iar noi trebuie să mergem cu adevărul. Oricum, adevărul va ieși la lumină. Vrei, nu vrei, va ieși la lumină. Asta e!

Cristi: Ce adevăr? Că eram rupt de foame și m-am dus să mi-o trag cu deputatul.

Călugărul presupus amant: Cum?

Cristi: Eram rupt de foame și m-am dus să mi-o trag cu deputatul.

Călugărul presupus amant: Câți ani aveai atunci când ți-ai tras-o cu deputatul (râde)? Aveai 16 ani (râde iar)? Că așa zice, bă, că ești minor, nebunule!

Cristi: Când, mă? Acolo?

Călugărul presupus amant: Cu deputatul, în pozele alea. Cică aveai 16 ani.

Cristi: Aveam 16 ani? Ei m-au filmat pe mine și ziceau că eu aveam 16 ani?

Călugărul presupus amant: Da, bă (râde). Le-am spus: Voi sunteți nebuni, că omul ăsta are 23 de ani, bă!

Cristi: Bă, ești nesimțit? Să mori tu! Unde-s pozele astea? Cum le găsesc?

Călugărul presupus amant: Pe internet. Băi, dar fii atent… ăăă… cum să facem?

Cristi: Deputatul, cum îl cheamă? Cum îl cheamă pe el?

Călugărul presupus amant: Păi cum îl cheamă? Habar n-am… (tăcere) Habar n-am cum îl cheamă… Hai că mă sună deputatul…

Cristi: Coa… ești handicapat? Chiar am găsit știrea, coa…

Călugărul presupus amant: Ce spune? Ce spune? Ia citește, că eu am blocat tot, Facebook, am blocat tot.

Cristi: Hiiiii… Conducerea PSD a decis astăzi excluderea din partid a deputatului… p… mea pentru încălcarea legii, a demnității umane și a moralei creștine”.

„O intrat Serviciul Român de Informații pe fir”

Călugărul presupus amant (râde): Băi, fii atent. Dacă Visarion e băgat în treaba asta, ce pumni în gură voiai să-i dai tu starețului, dar să vezi ce pumni în gură îi dau eu lui.

Cristi: Eu nu am, mă, treabă, băi coa…, eu nu am vorbit cu nimeni… Nu mă mai face bulangiu că mă enervezi!

Călugărul presupus amant: Nu, dar a strâns el. Băi, ăsta a strâns probe, că ăsta nu e prost…

Cristi: Ia stai, bă… Mă, ești handicapat? Stai 2 secunde să mai citesc aicea ce scrie… (citește) Nu înțeleg… Nu scrie de ce… Hiiii… (tăcere) Marș, coa… (tăcere) Bă coa… chiar l-au dat afară din Parlament?

Călugărul presupus amant: Da, bă, l-au dat afară din Parlament. Tu nu înțelegi că l-au nenorocit pe omul ăsta?

Cristi: Băi coa… ce se întâmplă, mă? Au început să cadă ăștia mari, coa…, ce dracu`! Ce dracu` se întâmplă, coa…?

Călugărul presupus amant: Coa…, coa…, ce coa…? Vorbește frumos, părinte! Că m-ai nenorocit și pe mine, părinte! (…) Măi, părinte, o intrat Serviciul Român de Informații pe fir. Serviciul Român de Informații a anunțat președintele României, prim-ministrul României, președintele Camerei Deputaților, patriarhul României, arhiepiscopul Calinic de la Argeș, arhiepiscopul Teodosie, episcopul Visarion, înțelegi? Sunt note oficiale, nu mai ai ce face, pa!

„Și Teodosie a pus să-l execute pe deputat”

Cristi: … ascultă-mă 2 minute, acum se scanează mai multe în capul meu. Ieri am fost la o sfințire unde a venit și Teodosie și Visarion… Iar Visarion, la urmă, când a plecat, mi-a bătut obrazul, coa…

Călugărul presupus amant: Ți-a bătut obrazul, ă?

Cristi: Dar mă duc acum la el. Mă duc să văd de ce p… mea mi-a bătut obrazul, să văd ce s-a întâmplat, ce s-a mai auzit, că-mi bag p…

Călugărul presupus amant: Ascultă-mă!

Cristi: Ascultă-mă 2 secunde pe mine. Eu îmi bag p… și-n gura lui și-n gura la toți și-mi strâng catrafusele și plec în p… mea vreo 2-3 luni la muncă în afară. Și-mi bag p… când mă întorc, nu mă mai cunosc toți!

Călugărul presupus amant: Dar rapid, rapid! Că merg și eu. Mergem împreună. Hai! Auzi, nu te mai du nici la Visarion. Nu te mai du că faci ceva și te omoară. Nu bei nimic, nu mănânci nimic de acolo.

Cristi: Să-mi bag p… în gura lor.

Călugărul presupus amant: Da, da, da`nu mânca, nu te du, ferește-te, ai grijă, ascunde-te o perioadă că și eu sunt ascuns. Iar fii atent! Iar Teodosie are pe șoferul ăla cu el. L-ai văzut? Șoferul ăla cu el, tânăr, frumos.

Cristi: Ăla frumos.

Călugărul presupus amant: Șoferul ăla a avut o relație cu deputatul. S-o sărutat, s-o f…tut pe la mănăstire, pe lângă Constanța. Bulangiul ăsta a aflat, Teodosie. Și Teodosie a pus să-l execute pe deputat.

Cristi: Cred că Teodosie era gelos.

Călugărul presupus amant: Teodosie era gelos. Eu ți-am spus că Teodosie nu-mparte nimic cu nimeni. În momentul în care ai luat ceva de la Teodosie, te nenorocește.

Cristi: Dar mă doare-n p… pe mine. Teodosie e puternic și bravo lui! Dar ce treabă avem noi, coa…, până la urmă?

Călugărul presupus amant: Acum s-a folosit, mă. Am fost urmăriți. Asta înțeleg eu să zic. Noi am fost urmăriți pas cu pas. Știe tot. Bă, oamenii ăștia știu tot. Că am fost la Constanța, că am fost în apartamentul ăla, că am fost acolo. Deci, știu tot firul. Mi-a pus starețul hârtia pe masă. Părinte, recunoști? Da, părinte, recunosc! Îți asumi? Îmi asum. Mi-am luat geanta și am plecat, sărut mâna!

Cristi: Să mori tu?

Călugărul presupus amant: Da, omule, da. (…) Ia-ți femeia și urcă-te în mașină și dă-i drumu`. Ai auzit? Vezi că bulangiii ăștia… Visarion nu știa nimic. A fost un teatru de la Visarion. Nu l-a sunat nimeni, nu l-a șantajat nimeni. A vrut să scoată la timp, să vadă dacă tu ai spus la cineva ceva…

Cristi: Să mori tu, coa…

„Sunt înregistrări, sunt poze, sunt tot, tot, tot”

Călugărul presupus amant: Da, da, Visarion a făcut un teatru că – dacă era ceva – îți dădea una-n cap și acolo rămâneai. (…) Nu mai sta. Urcă-te în mașină și dă-i drumu` din țară, că vor veni toate televiziunile pe tine acasă. Dă-i drumu`din țară!

Cristi: Hai să ne întâlnim săptămâna cealaltă și să vorbim față în față, că trebuie să discutăm ca lumea.

Călugărul presupus amant: Băi, tu nu înțelegi, tată, că nu mai e de făcut nimic? Nimic! (…) Nu mai avem de ce vorbi, gata! Lucrurile sunt făcute toate. Toată lumea știe, pa! Nu mai ai ce să faci! Gata! Nu mai ai ce, că toată lumea știe, SRI știe, pa, sănătate…!

Cristi: Atunci ia mai dă-i dracu`! De unde știu eu că nu sunt și ascultat?

Călugărul presupus amant: Tu îți dai seama că toți am fost ascultați. Tu nu auzi că sunt înregistrări, sunt poze, sunt tot, tot, tot.

Cristi: Vai de c…ul nostru!

Călugărul presupus amant: Da, toată lumea știe.

Cristi: Nu mai am nimic, lasă că o să mai stau săptămâna asta cât mai e asta și dup-aia îmi iau tălpășița.

Călugărul presupus amant: Bă, nu mai sta, omule. Dă-i drumu` azi. Ai bani? Dă să-ți trimit. Ai bani?

Cristi: Am pe dracu`!

Călugărul presupus amant: Ia femeia și dă-i drumu` din țară. Dar ea este de acord să plece cu tine?

Cristi: Dar ce treabă are ea? O să văd eu ce zice.

Călugărul presupus amant: Bun. Cum facem povestea asta? Cum facem să fie bine? Cum facem să se așeze?

Cristi: Stai 2 secunde. Stai. (…) La mine, numărul ăsta e nou, dar ce dracu` să… Dacă era pe numărul vechi, era o problemă, dar așa nu-i problemă. La mine cel puțin. Dar nu știu acum dacă a fost, nu a fost ascultat. Pe mine nu mă interesează, mă frate. Ce pielea mea? Eu-l f… în gură! L-am cunoscut, mi-a cerut niște favoruri, l-am ajutat… Ce atâta? Mă doar pe mine fix în c…

Călugărul presupus amant: Auzi, dar dracul ăla de copil cu care tu ai vorbit pe Instagram…

Cristi: Nu cred, mă. Era copil. Ce dracu`!

Călugărul presupus amant: Da, copil, dar răspunde-mi: era minor sau nu era minor?

Cristi: Era minor, dracu`, cum să nu fie minor?

Călugărul presupus amant: Bă, cum să fie minor, bă? Că-mi stă inima, bă! Bă, dar eu i-am verificat buletinul, era născut… Avea peste 18-19 ani.

Cristi: Dar mai dă-l dracului să-l ia, că e la liceu. Zicea că e la liceu. Parcă…

Călugărul presupus amant: Bă, și ăla e minor?

Cristi: Nu știu sigur.

Călugărul presupus amant: 19 ani a zis că are.

Cristi: La asta mă gândeam și eu.

Călugărul presupus amant: Ia vorbește, ia legătura cu el pe WhatsApp și întreabă-l! Spune-i să-ți dea o poză după buletin.

Cristi: Bine. Hai că o să vorbim!

Călugărul presupus amant: Ce plan avem, cum facem?

Cristi: Momentan, lasă-mă oleacă să mă gândesc și o să te sun mai încolo și o să vorbim mai multe.

Călugărul presupus amant: Bine, hai. Auzi, vezi ferește-te să mai intri la Visarion!”, se arată în noile stenograme date publicității de Gîndul.