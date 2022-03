Noi restricții pentru populația rusă! Meciurile din Premier League nu vor mai fi difuzate: „Liga condamnă ferm invazia Rusiei în Ucraina”

Hotărârea Premier League se referă la acordul semnat, marți, cu firma rusească Rambler Media (Okko Sport). Prin acest acord, britanicii vor să arate celor din Federație că nu susțin agresiunea liderului lor în Ucraina.

Mai mult, la reuniunea acționarilor de marți, a fost anunțată sprijinirea Ucrainei cu 1 milion de lire sterline, „pentru a sprijini poporul din Ucraina”, așa cum anunță Premier League, conform The Guardian.

Conform publicației Daily Mail, acordul semnat de Premier League cu firma rusească ar fi avut o valoare de 6 milioane de lire sterline/ an.

Reprezentanții Premier League condamnă cu fermitate declanșarea războiului de pe teritoriul Ucrainei și fac apel la pace.

„Liga condamnă ferm invazia Rusiei în Ucraina. Facem apel la pace și gândurile noastre sunt alături de toți cei afectați. Donația de 1 milion de lire sterline va fi făcută către Comitetul de Urgență pentru Dezastre (DEC) pentru a livra ajutor umanitar direct celor care au nevoie”, reiterează un comunicat al Ligii.

EFL, cea care organizează Championship, League One și League Two, declară că serviciul iFollow ori alte servicii de streaming ale cluburilor au fost retrase de pe teritoriul Rusiei.

Ministrul britanic al Sportului, Nigel Huddleston, susține și el măsura luată de Ligă. Acesta deplânge invazia brutală a rușilor asupra poporului ucrainean.

„Este absolut corect să facem acest lucru și susținem pe deplin decizia Premier League de a opri difuzarea meciurilor în Rusia ca răspuns la invazia barbară și fără sens a lui Putin în Ucraina. Rusiei nu i se poate permite să își legitimeze războiul ilegal prin intermediul sportului și al culturii și trebuie să lucrăm împreună pentru a ne asigura că Putin rămâne un paria pe scena internațională”, a transmis ministrul britanic.

The Premier League and its clubs today unanimously agreed to suspend our agreement with Russian broadcast partner Rambler (Okko Sport) with immediate effect and to donate £1 million to support the people of Ukraine

Full statement: https://t.co/r1SPpYLsRo pic.twitter.com/OKiqKbho68

— Premier League (@premierleague) March 8, 2022