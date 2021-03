„Principiul de bază al noului decret, adoptat după ample discuții cu Parlamentul și Regiunile, este protejarea sănătății ca problemă fundamentală și far, un ghid esențial. Pentru a reconstrui țara, pentru dezvoltarea țării, pandemia trebuie depășită.

Curba dă semne destul de creștere și avem de-a face cu unele variante înfricoșătoare ale virusului, cum ar fi varianta engleză, dar și varianta sud-africană și sud-americană”, a declarat ministrul Sănătății, Roberto Speranza, la conferința de presă de la Palatul Chigi. Decretul “încearcă să mențină păstrarea măsurilor esențiale care sunt în vigoare. Este confirmat modelul diviziunilor din țara noastră a zonelor care corespund culorilor”, a spis ministrul Sănătății, Roberto Speranza. “Considerăm că diferențierea teritoriilor este calea corectă, deoarece ne permite să oferim răspunsul cel mai potrivit pentru fiecare segment” al țării, a explicat Speranza.

„Cu privire la necesitatea de a oferi reîmprospătare economică, este clar că angajamentul guvernului este de a da răspunsuri. Suntem conștienți de sacrificiile oamenilor” obligați să-și întrerupă activitățile “și Guvernul vrea să fie aproape de ei cu acțiuni concrete. Dar aceste sacrificii sunt indispensabile și este clar că intervenția economică este esențială și suntem ocupați să lucrăm în această direcție în zilele următoare”, a afirmat ministrul Sănătății italian, Roberto Speranza.

„Varianta engleză are o capacitate deosebită de a pătrunde în grupurile mai tinere. Acest lucru ne-a determinat să stabilim că în zona roșie școlile de toate nivelurile vor face lecții online, precum și în teritoriile în care rata de incidență a virusului este egală sau mai mare de 250 la 100.000 de locuitori”, a mai declarat ministrul Sănătății, Roberto Speranza, la Palatul Chigi. “Sunt culori pe care italienii au învățat să le cunoască acum: zonele roșii, care sunt cele cu cea mai mare răspândire a virusului, și apoi portocalii, galbene și în cele din urmă zona albă cu cea mai mică rată de risc”, explică Speranza, menționând că “în aceste ore, sunt în curs intervenții din partea multor președinți regionali, care vizează construirea unui model care reușește să delimiteze mai detaliat anumite zone subregionale. Credem că este o linie care merge în direcția corectă, deoarece produce o efect și mai semnificativ”.

„Am preluat o altă propunere din partea Regiunilor, cea a unei mese de discuții pentru evaluarea celor 21 de parametri. Va fio masă tehnică, dar va fi un moment în care să echilibrăm criteriile și să evaluăm dacă va fi necesară o schimbare”, a spus ministrul pentru Afaceri Regionale, Maria Stella Gelmini, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Chigi. “Timpul este esențial pentru a nu provoca noi neplăceri cetățenilor: proiectul este gata de vineri și putem finaliza în această seară decretul cu măsurile de restricție împotriva COVID-19. Există o modificare a metodei, deoarece decretul se bazează pe distribuirea maximă posibilă. Rezoluția Parlamentului este lumina călăuzitoare, apoi împărțirea s-a extins la regiuni, provincii, municipalități. Am încercat să dobândim punctul de vedere al administratorilor: am acceptat câteva propuneri, cum ar fi implementarea măsurilor de restricție începând de luni”, a spus ministrul Afacerilor Regionale, Maria Stella Gelmini.

„În decretul de sprijin am prevăzut resurse în valoare de 200 de milioane de euro” pentru a sprijini familiile în problema concediului pentru creșterea copilului, a declarat ministrul pentru Afaceri Regionale, Maria Stella Gelmini. “Nu aș vorbi despre închiderea școlilor: intenția este să le menținem deschise, cu toții vrem să le deschidem. Există voința de a fi de partea școlii, dar este clar că există o problemă legată de variantele care nu devin acute la copii, dar creează o problemă de contaminare. Acolo unde este strict necesar, este necesară suspendarea activității în prezență”, precizează ministrul Gelmini. “Școala este o funcție esențială a țării, vom face totul pentru a asigura funcționarea ei. Școala la distanță este o decizie extremă”, precizează Speranza.

„Varianta engleză are o prevalență estimată de aproximativ 54%, începând cu 18 februarie, ceea ce înseamnă că astăzi valoarea este cu siguranță mai mare. Este varianta dominantă, așa cum am prevăzut”, susține președintele Institutului Superior al Sănătății (ISS), Silvio Brusaferro, la conferința de presă de la Guvern. “Circulația variantei engleze este majoritară și va fi din ce în ce mai mult: are o transmisibilitate mai mare, cel mai bun mod de combatere a transmisibilității este reducerea oportunităților de transmisie”, subliniază Brusaferro. “Avem, de asemenea, dovezi clare că varianta engleză” este mai transmisibilă “la grupele de vârstă cuprinse între 10 și 19 ani, dar și între 6 și 10 ani”, în care “există o creștere a numărului de cazuri infectate precum Sars-CoV-2. Această putere de infectare majoră sau contagioasă nu este asociată cu o patologie mai gravă”, a afirmat președintele Consiliului Superior al Sănătății (CSS), Franco Locatelli.

„Copiii, pentru a da un mesaj foarte clar, scapă din fericire de cele mai grave forme”, explică Locatelli. “Al doilea fapt important este că pe teritoriul nostru, în special în unele regiuni din centrul Italiei, există o prevalență a variantei braziliene de 4,3%, nu în toată țara, ci în Umbria, Toscana, Lazio, Marche. Sunt date deosebit de îngrijorătoare, dar aceste variante sunt noi și trebuie să fie estimate atât în ​​ceea ce privește transmisibilitatea crescută, cât și potențialul de a nu garanta aceeași acoperire imunitară: transmisibilitatea crescută și capacitatea potențială de reducere a protecției. Sunt extrem de importante de monitorizat și este important să se adopte cele mai restrictive măsuri posibile. Regiunile care au avut aceste focare adoptă zonele roșii cu promptitudine. Varianta sud-africană este la 0,4%, în special în unele zone din Tirolul de Sud”, a declarat Silvio Brusaferro, președintele ISS într-o conferință de presă la Palatul Chigi.

„Pentru varianta braziliană provocarea este limitarea: este necesar să se intervină și să se prevină răspândirea în alte contexte. Această dublă strategie trebuie să fie însoțită de o monitorizare atentă a incidențelor și un sprijin puternic pentru vaccinări”. Este importantă și varianta nigeriană izolată la Brescia. Brusaferro susține că “virusul are mutații în mod constant. Pe măsură ce se răspândesc, dobândim și noi date despre transmisibilitate”. Pentru Brusaferro, cele trei mișcări importante sunt: monitorizarea continuă a epidemiei, capacități de secvențiere din ce în ce mai puternice, vaccinare.

„În ceea ce privește subiecții care au fost deja infectați în trecut cu Sars-CoV-2, mâine va fi emisă o circulară de departamentul general de prevenție al Ministerului Sănătății, pentru care a existat o opinie atât din partea AIFA, cât și din partea CSS, în care pentru persoanele deja infectate va exista o singură doză de vaccin, deoarece infecția joacă de fapt un rol de “priming”. Aceasta cu singura excepție a subiecților imuno-deprimați”, a spus președintele CSS, Franco Locatelli. “O orientare pentru vaccinul global a fost aprobată de Parlament în ultima rezoluție privind ultimele mele comunicări, nu ca un privilegiu pentru puțini. Din partea companiilor, atitudinea de până acum este una de înțelegere pentru provocarea cu care nu se confruntă numai o țară, ci și Europa și întreaga comunitate mondială”.

În ceea ce privește propunerea unui pașaportul de vaccinare, “locul potrivit este reuniunea tuturor țărilor europene”, potrivit ministrului Sănătății, Roberto Speranza. “Nu suntem încă la un astfel de nivel de vaccinări pentru a lua o decizie definitivă, dar în orice caz, Italia va acționa în concomitență cu alte țări și cu Comisia UE”, a adăugat ministrul Speranza.

https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2021/03/02/alle-1845-conferenza-stampa-gelmini-speranza-su-dpcm_27083204-0b56-45e1-8000-ae86abc3cce2.html

Traducerea: Oana Avram/oavram/cciulu