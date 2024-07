Noi mărturii despre abuzurile lui Alfred Bulai: Spunea că femeile la 24 de ani sunt expirate

București. Mărturiile legate de abuzurile și hărțuirea pe care Alfred Bulai a realizat-o de-a lungul anilor la catedră nu contenesc să apară. O altă fostă studentă a relatat ce s-a întâmplat în timpul unui examen susținut cu profesorul și cât de mult au afectat-o pe plan personal.

Apar noi mărturii șocante legate de abuzurile la care erau supuse studentele SNSPA sub supravegherea sociologului Alfred Bulai. Conform acestor mărturii, Bulai avea o strategie precisă pentru a submina încrederea femeilor în ele însele și a le devaloriza, făcându-le astfel vulnerabile la abuzuri. O fostă studentă a dezvăluit că profesorul susținea că femeile „expiră” la vârsta de 24 de ani.

„Erau destul de multe discuții legate de dinamica de gen, replici și încerca să mereu să aibă aceste comentarii. Îmi amintesc și un proces de la un examen în care a discutat despre sâni care sunt un simbol de status. Erau comentarii care nu-și aveau locul într-un mediu educațional din partea unui profesor, în orice context s-ar găsi, indiferent de vârstă, dar mai ales faptul că discutăm de tinere studente, de cât aveam 19-20 de ani. Îmi spunea că femeile la 24 de ani sunt expirate şi că trebuie să te gândeşti ce vrei să faci, că ar trebui să faci copii, că femeile sigur vor să facă copii.

Am avut probleme cu încrederea în mine şi am mers la terapie şi la psihiatru pentru un diagnostic şi am făcut un an de terapie doar discutând despre viaţa mea profesională şi despre încrederea mea în mine”, a declarat Elena Trifan, fosta studentă a lui Bulai.