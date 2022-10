Noi explozii în Zaporojie și în alte orașe ale Ucrainei. Mai multe blocuri au fost avariate

Rusia a reluat atacurile furibunde asupra Ucrainei. Mai multe explozii au fost raportate, marți dimineață, în orașul Zaporojie, aflat la aproximativ 50 de kilometri distanță de cea mai mare centrală nucleară din Europa. Potrivit Nexta, rușii au lansat 15 rachete și au dorit să lovească mai multe depozite de armament. În schimb au avariat mai multe blocuri din zona rezidențială. Până în acest moment autoritățile nu au oferit informații cu privire al eventuale victime, transmite Digi 24.

Tot marți, explozii puternice au fost semnalate și în Regiunea Donețk, anexată de Rusia. Rachetele au lovit orașele Kramatorsk și Slaviansk. Atacaturi au mai fost semnalate și la Poltava, Harkov și Dnepropetrovsk. Autoritățile ucrainene au avertizat populația să se îndrepte spre adăposturi.

three consecutive days, #Russians have been storming #Ukrainian positions in #Bakhmut, #Donetsk. Fights go on at a distance of 15-50m. #Russian soldiers are dying in their place come others. field is littered with the corpses of Russian soldiers #Kherson https://t.co/kt0nxmJ5PN pic.twitter.com/rIPXU1ALzT

