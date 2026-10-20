Din cuprinsul articolului Un nou exercițiu după instruirile de la Bălți

Republica Moldova. Trageri din arme de infanterie, exerciții tactice și instruire pentru acordarea primului ajutor. Acestea sunt câteva dintre activitățile la care participă rezerviștii Forțelor Armate în cadrul unui nou exercițiu militar. Instruirile au început luni, 19 octombrie, și se vor desfășura timp de cinci zile, până pe 23 octombrie, la un poligon militar. Ministerul Apărării precizează că exercițiile sunt planificate și au loc periodic.

Pe parcursul instruirilor, participanții vor avea parte atât de lecții teoretice, cât și de activități practice. Programul include pregătire tactică, trageri din armamentul de infanterie și instruire pentru acordarea primului ajutor. Rezerviștii vor desfășura și alte activități specifice pregătirii militare.

Scopul exercițiului este verificarea și îmbunătățirea deprinderilor militare ale participanților. Prin aceste activități, autoritățile urmăresc menținerea nivelului de pregătire al persoanelor aflate în rezerva Forțelor Armate.

Potrivit Ministerului Apărării, exercițiul face parte din Planul de instruire al Armatei Naționale pentru anul 2026. Activitățile sunt organizate în conformitate cu Legea nr. 1244/2002 cu privire la rezerva Forțelor Armate.

Instituția subliniază că instruirile rezerviștilor sunt planificate și se desfășoară periodic. Acestea fac parte din programul de pregătire militară stabilit pentru anul curent.

Nu este primul exercițiu de acest fel organizat în luna octombrie. În perioada 5-9 octombrie, rezerviștii au participat la instruiri la poligonul militar din Bălți.

Atunci, programul a inclus pregătire militară generală, exerciții tactice și trageri. Potrivit informațiilor publicate anterior, acestea au fost ultimele exerciții cu rezerviști organizate în municipiul Bălți în anul 2026.

În septembrie, Ministerul Apărării a anunțat organizarea mai multor sesiuni de pregătire pentru rezerviștii Forțelor Armate. Activitățile au inclus și familiarizarea participanților cu tehnica și echipamentele noi din dotarea Armatei Naționale.

Exerciții similare au avut loc și în iulie și septembrie 2026, precum și în anii precedenți. Instruirile periodice urmăresc menținerea și consolidarea deprinderilor militare ale rezerviștilor.

Prin aceste activități, autoritățile verifică nivelul de pregătire al persoanelor din rezervă și le oferă posibilitatea de a-și reîmprospăta cunoștințele militare. Noul exercițiu se va încheia vineri, 23 octombrie.